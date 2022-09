novi trener NK Osijek

Nastavlja se trakavica oko toga tko će bitiIako je uprava osječkog prvoligaša nakon smjenepostavila njegovog bivšeg pomoćnikaza novog trenera, nije tajna da je prvi izbor NK Osijeka bio bivši trener Rijeke. Predsjednik kluba s njim je čak i razgovarao, i kad se očekivalo da se cijela priča brzo dovrši, Tomić je naizgled ispao iz igre.Naime, kako piše portal Sportcom.hr , bivši trener Rijekena klupu Osijeka, jer prema ugovoru s Rijekom ne smije preuzeti niti jednog prvoligaša u HNL-u do kraja ove godine. Točnije, može biti trener drugog kluba uz uvjet da novi klub isplati Riječanima pozamašnu odštetu.Kako stvari stoje, vlasnici Osijeka spremni sutraženu odštetu za Tomića, no prvo se žele 'riješiti', jednog od pomoćnika Nenada Bjelice, kome moraju isplatiti. Prema neslužbenim informacijama to bi se trebalo dogoditi idućih dana, a potom Osijek kreće „u lov“ na Tomića.Tomićev pomoćnik bit će, koji je u nekoliko navrata obnašao istu funkciju u HNK-u Šibenik, a trenutno je trener juniora Šibenika.