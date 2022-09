od ponedjeljka do petka

Svakog dana,, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudiisključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez, kakva će biti, popis događanja za taj dan..: Promjenljivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura do 20°C, a dnevna do 26°C.Izobavještavaju građane da su za danas planirani radovi:- C. Hadrijana 3-7- Aljmaška ulica 2-8 par, 1-9 nep, Antunovačka ulica 2-8 par, 1-13 nep, Belomanastirska 79, delnička ulica 2, 2/a, 2/b, 2/f, 2/g, 2/h, 1-7 nep, Lipička ulica 18-32 par, Novogradiška 54-70 par, Orahovička 2-36 par, 36/a, 38-78 par, 1-13 nep, 17-25 nep, 29-31 nep, 31/a, 31/b, 31/c, 31/d, 33-61 nep, Pleternička 4-18 par, 1, 1/a, 1/b, Voćinska 2-10 par, 5, 9, Woodrova Wilsona 13-69 nep, 69/a, 73-89 nep- Ulica Lorenza Jägera 5- Antunovačka ulica 10, Delnička ulica 2, 2/c, Južno predgrađe 18, 27, Kutinska ulica 6-8 par, Novogradiška 71, Eoodrova Eilsona 91-99 nep, 103, 107-109 nep, 109/a, 111, Štitarska ulica 4, 8-10 par- Cvjetna 1-3 nep, 7-33 nep, Travna 1, Vinogradska 46-62 par, 62/a, 62/b, 62/c, 62/d, 62/e, 62/f, 62/g, 66-82 par, 86-90 par, 98, 98/a, 102-106 par, 110-120 par, 124-128 par, 128/a, 136, 55-57 nep, 57/a, 61/b, 63-69 nep, 69/a, 71-75 nep, 75/a, 75/b, 79- Braće Radića 2, 2/a, 2/b, 4-8 par, 8/a, 10-12 par, 12/a, 16-22 par, 1, 1/a, 1/c, 3-5 nep, 5/a, 7-11 nep, 11/a, 11/c, 11/d, 13-23 nep, 23/a, Dravska 2, 2/a, 4-8 par, 12-16 par, 1, 5-7 nep, 7/a, 9/a, 11, Naselje Matije Gupca i 2-10 par, 1,1/10,1/5, 3-11 nep, Osječka 66, 68/a, 70-80 par, 80/a, 84/a, 41-47 nep, 47/a, 51-57 nep, 57/a, 59/a, 61-67 nep, 67/a, 67/b, 69/a, 71/a, 73-77 nep, 77/a, 77/b, 77/c, Sunčana 2-12 par, 20-34 par, 40-54 par, 1, 1/b, 3-5 nep, 5/a, 7-9 nep, 9/a, 9/b, 11/a,13-33nep, 37, Ulica Ivana Mažuranića 2, 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 4/a, 4/b, 4/c, 6/a, 6/b, 6/c, 6/d, 8/a, 8/b, 8/c, 8/d, 8/e, 8/f, 10-14 par, 14/a, 16-18 par, 18/a, 20-24 par, 24/a, 26-38 par, 38/a, 38/c, 40-44 par, 44/a, 46-48 par, 52-58 par, 1, 1/b, 1/c,1/d,1/e, 1/f, 1/j, 3/a, 3/b, 3/d, 5/a, 5/b, 5/c, 5/d, 7-17 nep, 21, 21/a, 23-25 nep, 25/a, 27-29 nep, 29/a, 31-37 nep, 37/b, 39-43 nep, 43/a, 45-47 nep, 51-53 nep, 53/a, 57-61 nep, 65, 73, Ulica kralja Stjepana Držislava 2, 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 4-20 par,24-66 par, 1, 1/b, 1/c, 5-17 nep, 19/a, 21-33 nep, 33/a, 35-51 nep, 51/a, 51/b, 51/c, 53-59 nep, 65, Zagorska 2, 2/a, 1, 1/a, 3-9 nep, Školska 2-12 par, 16, 24, 1, 1/a, 3-17 nep, 21-37 nep- Kalja Tomislava 150, 161, Pustara Ritić 21- Ulica Matije Petra Katančića 1, 1/a, 1/b, 3-19 nep, 23-31 nep: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.