Osječko-baranjska županija

European Region of Sport 2024

ACES Europe (Europske regije sporta)

Gian Francesco Lupattelli

Hugo Alonso

John Swanson i Andrea Junger Palanska

Ivan Anušić

Dragan Vulin

Mirna Rajle Brođanac

Osječko-baranjska županija godinama je izuzetno dobro organizirana u sportu i uspješna u organiziranju sportskih aktivnosti i događanja, a 5. prosinca saznat ćemo da li smo postali Europska regija sporta, kada će se donijeti odluka u Bruxellesu. Očekujem pozitivan ishod, a potom da će i vidljivost naše županije biti još snažnija kroz titulu Europske regije sporta. Naravno, s našim gradovima i općinama i dalje ćemo unaprjeđivati sportsku infrastrukturu, investirati kako bi kvalitetu infrastrukture i sporta podigli na još višu razinu

Grad Osijek

punu potporu

pohvalio

Članovi naše Komisije su već razgovarali o kandidaturi Osječko-baranjske županije za Europsku regiju sporta, napravljena je i određena dokumentacija, a iako ne postoji apsolutna sigurnost, postoji skoro apsolutna sigurnost da će naš odgovor biti pozitivan. Hrvatska je mala zemlja, ali je sila u sportu, i to ne samo u velikim kao nogomet

Mi radimo evaluaciju gradova i regija na temelju sportske uključenosti u sportske aktivnosti, inkluziju općenito i razvoja infrastrukture, kolike su investicije u sport, kakvi su programi, a zalažemo se da svi, od djece do starijih osoba i osoba s poteškoćama imaju pristup sportu i mogu se njima baviti

benefita

Tekst i foto: OBZ.hr

je pokrenula kandidaturu za titulu „.“ i ulazak u članstvo europskog udruženjaiz Bruxellesa. Tim povodom u službeni posjet Osječko-baranjskoj županiji došli su članovi Komisije ACES Europe (The European Platform for Sport Innovation) - predsjednik ACES-a, glavni tajnik, zamjenik predsjednika, članica Komisije iz Slovačke. Od 6. do 9. rujna članovi Komisije obilaze najznačajnije sportske objekte, terene i događanja na području cijele Osječko-baranjske županije, a danas (8. rujna 2022. godine) u sjedištu Županije u Osijeku na konferenciji za medije o kandidaturi i posjetu govorili su župan, zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka, tajnica Školskog športskog saveza Osječko-baranjske županijete naravno članovi Komisije ACES Europe.- rekao je župan Ivan Anušić.Zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka Dragan Vulin kazao je kako, čije su objekte članovi Komisije jučer obilazili, pružakandidaturi Osječko-baranjske županiju. Ističe da je Grad relativno dobro opremljen komunalnom infrastrukturom, a nedostaje samo zatvoreni olimpijski bazen.Predsjednik ACES Europe Gian Francesco Lupattellije Osječko-baranjsku županiju, koju članovi Komisije posjećuju po treći put, te - kako je rekao - primijetio je kontinuirani rast i razvoj sportske infrastrukture. -- rekao je.Glavni tajnik Hugo Alonso zahvalio je županu i ostalim predstavnicima Županije na gostoprimstvu te pojasnio što konkretno radi Komisija ACES-a. -- rekao je Hugo Alonso te naglasio nizkoje donosi titula Europske regije sporta, među kojima je i pristup europskim fondovima.Zamjenik predsjednika John Swanson iznio je niz lijepih dojmova s obilaska sportskih objekata i događanja u Osijeku, dok je Andrea Junger Palanska, članica Komisije ACES Europe iz Slovačke, pohvalila organizaciju kandidature i odličan rad u sportu na području Osječko-baranjske županije.Tajnica Školskog športskog saveza Osječko-baranjske županije Mirna Rajle Brođanac, kao jedna od članova radnog tima, govorila je o tijeku priprema dokumentacije za kandidaturu te program obilaska članova Komisije Osječko-baranjskoj županiji.