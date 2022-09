Andrej Plenković

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Premijerpredstavio je navladinu ukupnom iznosu od gotovo, koji sadrži mjere zaštite od rasta cijena energenata i hrane te brojne subvencije i pomoći za građane, javni i privatni sektor, piše Jutarnji list Po riječima premijera, Vlada donosiprogram kojim osigurava standard građana, čuva funkciju javnih ustanova i zadržava visok rast gospodarstva, a usmjeren je ponajviše na one koje najviše pogađa rast cijena i kojima je pomoć najpotrebnija.Prvi paket mjera odnosi se na ograničene cijene energije. Kućanstva će, prema vladinom paketu,, za potrošnjuplaćatipo megavatsatu, a oni koji će trošiti više, idu u viši cjenovni razred te će plaćati prosječnoU kategoriju kućanstava prebacuju se ii drugi. Za njih se uvodi univerzalna usluga za kućanstva s malo višom cijenom od cijene za kućanstva od 62 eura po megavatsatu.Kod poduzetništva, oni koji za pola godine potroše ispodplaćat ćepo kilovatsatu, a iznad te potrošnjeUvodi se i kategorijakoji troše više od, a plaćat ćepo megavarsatu u idućih šest mjeseci.Kod toplinske energije, zanepromijenjena je cijena za kućanstva i poduzetnike u centralnim i zatvorenim sustavima, što znači da nema povećanja cijena do 31. ožujka iduće godine.Uvedene su i mjere pomoći za one koji se, ukupno vrijedna, a premijer je najavio da će Vlada idućeg tjedna ograničiti iOgraničava se i cijena osnovnih prehrambenih proizvoda. Tako najviša maloprodajna cijena za jestivopo litri ne smije biti veća odNajviša maloprodajna cijenas 2,8 posto mliječne masti po litri ne smije prelaziti cijenu od, uz najveću maržu od pet posto.ne smije koštati više odpo kilogramu. Najviša maloprodajna cijena zapo kilogramu ne smije prelaziti, a za tippo kilogramu ne smije biti veća odZanajviša cijena utvrđuje se u iznosu odpo kilogramu, kao i za, a zapo kilogramu. Cijelone smije se prodavati za više odpo kilogramu.U sklopu Vladina paketa je i povećanje iznosa. Tako se neoporezive prigodne nagrade spovećavaju na, a novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika s. Dar djetetu do 15. godina starosti povećava se sanagodišnje, kao i dar u naravi.Neoporezive novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika povećavaju segodišnje, a naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe s 2 kune po kilometru na 3 kune.Neoporezive otpremnine prilikom odlaska u mirovinu povećavaju sePrijedlog je da se od siječnja poveća najniža mirovina za 3 posto.Vlada je u listopadu odlučila isplatiti ikorisnicima doplatka za djecu i to za jedno dijete 300; dvoje djece 500; troje djece 700; četvero djece 900 i petoro djece 1.100 kuna po korisniku.Donesena je i odluka o isplatikorisnicima mirovine. Onima s mirovinama do 1.850 kuna isplatit će se 1.200 kuna; od 1.850 do do 2.350 kuna 900 kuna; od 2.350 do 3.350 kuna 600 kuna i od od 3.350 do 4.360 kuna 400 kuna.Pomoć odisplatit će se za listopad, studeni i prosinac 2022. godine nezaposlenim osobama u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na dan 1. rujna.Korisnicima prava na naknadu za, naknada se s 400 povećava na 500 kuna. Isto povećanje naknade odnosi se i na udomitelje.Povećavaju se i sredstva za program "Zaželi - program zapošljavanja žena", za 245 milijuna kuna.Studentima je vlada namijenila potpore kroz, kako bi osigurala nepromijenjenu cijenu odu studentskim centrima, a ide se i na povećanje studentskih neoporezivih primitaka s 15 na 24 tisuće kuna za primitke u 2022. godini. Uvodi se 2000 dodatnih stipendija, a stipendije će se povećati naZa poljoprivrednike je Vlada u paketu pripremila potpore od, a isti iznos predviđen je i za ribare.Potporu odpo litri dizela mogu očekivati prijevoznici, a za energetsku učinkovitost kuća i višestambenih zgrada potpore su gotovo milijardu kuna.Poticat će se i izgradnja sunčanih elektrana, izgradnja toplinskih stanica i sl, a ukida se i PDV na isporuku i izgradnju solarnih ploča. osigurano je i 3,8 milijardi kuna za kredite i jamstva za poduzetnike tejamstva za izvoznikaPlenković je najavio i kako će vlada predložiti uvođenje posebnog poreza na dobit onima koji u krizi ostvaruju značajnu dobit.