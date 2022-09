promjena vremena

kišu i pad temperature

pretežno vedro vrijeme

lokalni pljuskovi i grmljavina

oblačno vrijeme uz kišu i grmljavinu

18°C

24°C

DHMZ

žuti alarm

Lokalno mogući izraženiji pljuskovi. Vjerojatnost grmljavine > 60 %



BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom.

vedro vrijeme

22°C

kiša

završava

Pred nama jekoja donosiDanas će tijekom dana prevladavati, no u noći na petak očekuju seSutra će prevladavati. Jutarnja temperatura do, a dnevna doje za sutra 'upalio'koji se odnosi na pljuskove i grmljavinu.U subotu i nedjelju prevladavat će pretežnouz dnevnu temperaturu do. U subotu je u jutarnjim satima mogućaPrema prognozi koju nam donosi DHMZ ljeto polako