tamburaški sastav Kas

Jedina

Zlatne žice Slavonije

trećem studijskom albumu

Drago mi je da smo uspjeli pronaći termin i nakon nekoliko godina ponovno nastupiti na nama jako dragom Požeškom festivalu. Baš zato smo odlučili napraviti premijeru ovog spota ovdje u Požegi i podijeliti nešto na što smo izuzetno ponosni s dragim nam ljudima!

Dinko Glavaš

Ante Majić

Ante Gudelj

Jurica Hrenić

Vukovara i parka prirode Kopački rit

Marka Zeljkovića - Zelje

"Jedina" je već četrnaesti spot koji sam snimio u suradnji s Kasom. Bilo je svega do sada. Od drame, humora do horora. Ovaj put smo se odlučili snimiti dečke u malo ozbiljnijem i elegantnijem izdanju gdje smo naglasak stavili na samu pjesmu, a završni sjaj spotu dala je predivna Ema Gabrijela Horvatić . S ovom ekipom je zaista lako raditi. Pozitivci su koji vole svoj posao. Zapravo ga niti ne smatraju poslom već zadovoljstvom. I to se osjeti

Marko Zeljković

Osječkisnimio je spot za pjesmu "" koju su u nedjelju predstavili u Požegi na festivalu. Ovom pjesmom Kas je na putu prema svomkoji se nestrpljivo očekuje.", rekao je, pjevač Kasa.Kasovci su spot premijerno prikazali medijima u popodnevim satima na press konferenciji u požeškoj Gradskoj knjižnici, a navečer su pjesmu izveli na Trgu Svetog Trojstva. Tekst za pjesmu "Jedina" napisao je, glazbu, a aranžman potpisuje, dok je spot, sniman na području, djeloza Six Nine Studio.", rekao je redatelj spota