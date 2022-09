Vladinim paketom mjera za ublažavanje udara rastućih cijena energenata

Novim, osim pomoći za građane i javne institucije, razmatra se i uvođenjeelektrične energije za obrtnike i male poduzetnike, piše Jutarnji list - Planira se pomoć u plaćanju električne energije za obrtnike i poduzetnike. To bi se moglo odnositi na one koji imaju potrošnju do 100.000 kWh godišnje, a velike kompanije zasad nisu uključene.- Na stolu je i prijedlog novih mjera potpora za očuvanje radnih mjesta preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, po uzoru na one koje su bile uvedene zbog ekonomskih posljedica pandemije korone, a visina potpore bila je 4000 kuna po radniku.- Značajno će se olakšati računi za električnu energiju institucijama iz javnog i neprofitnog sektora, poput škola, vrtića, bolnica i muzeja, jer se predviđa nov način obračuna, po nižoj tarifi.Novi Vladin paket pomoći mogao bi dosegnuti i, a u njemu je dio koji se odnosi na male poduzetnike najizdašniji. Između ostalog, taj paket donosi i značajno olakšanje za račune za električnu energiju za institucije iz javnog i neprofitnog sektora, poput škola, vrtića, bolnica, muzeja i drugih, jer se predviđa nov način obračuna, po nižoj, subvencioniranoj tarifi.Naravno, na stolu su i nove mjere za kućanstva, socijalno ugrožene, kao i za umirovljenike, poljoprivrednike i ribare. Što se kućanstava tiče, koja sada plaćaju subvenciranu cijenu struje, ministar financijarekao je da se razmišlja o redefiniranju tarifa, odnosno o tome da se utvrdi određena količina potrošnje električne energije dovoljna prosječnom kućanstvu za koju bi se zadržala postojeća cijena struje, a iznad te razine plaćala bi se viša tarifa.Naime, ne smatra se pravednim ni učinkovitim da se cijena električne energije subvencionira u, a i istraživanja pokazuju da najveći dio potpora u energetici iskorištava petina najbogatijih, odnosno kućanstva koja imajui stoga troše više struje. To bi, ujedno, bio način da se kućanstva potakne na štednju električne energije.Postavlja se, naravno, pitanje gdje bi bila ta granica potrošnje za, odnosno subvencioniranu tarifu električne energije. Eurostat navodi da je prosječna potrošnja po članu kućanstva u Hrvatskoj u 2020. godini bila oko 1600 kWh, što je otprilike i prosjek Europske unije. Kako prosječno kućanstvo u Hrvatskoj čini, prosječna potrošnja kućanstva mogla bi biti u rangu od 4000 do 5000 kWh godišnje.