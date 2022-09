Osječko-baranjske županije

19.872 osnovnoškolca

Osječko-baranjska županija

besplatan školski obrok

Ivana Anušića

petu godinu

brojne općine i gradovi

14 milijuna kuna

Osnovno školstvo je obavezno pa nam je samim time bio prioritet svoj djeci s područja naše županije osigurati besplatan obrok u školi. Naš projekt „Školski obrok za sve“ je više od samog besplatnog obroka, jer osim što roditeljske budžete oslobađamo troška, nastojimo opremiti i sve školske kuhinje kako bi stvorili uvjete da djeca u školi dobiju kuhani obrok. Sve škole na području županije barem dva puta tjedno djeci nude ručak, a dio škola taj projekt provodi svakodnevno. Cilj nam je da to u budućnosti postane praksa u svim našim školama

slavonskih i baranjskih polja

Regionalni distribucijski centar za voće i povrće

Cilj nam je time zatvoriti krug, tako sredstva koja izdvaja Županija, u suradnji s gradovima i općinama na neki način vraćamo poljoprivrednicima s područja Slavonije i Baranje, a najveći benefit imaju naši osnovnoškolci. Ekološki prihvatljiv i nutritivno izbalansiran obrok važan je za rast i razvoj djece školske dobi

pekarsko-mliječnih obroka

sarmi, punjenih paprika, ćufti i pljeskavica

Danas su u školske klupe na područjusjela. Za sve njihu suradnji s gradovima i općinama osiguravaProjekt je to koji je započeo u prvom mandatu župana, uspješno se provodi veći jedinstven je u Hrvatskoj. U projekt su se uključile ina području županije s iznosom subvencije od 5 do 50 posto, a ostatak pokriva Osječko-baranjska županija. Godišnje Županija za besplatnu školsku prehranu izdvaja oko. Dodatno, iz proračuna Županije izdvajaju se i sredstva za opremanje školskih kuhinja kako bi u konačnici sve škole djeci nudile ne samo besplatan nego zdrav i kuhan obrok.– rekao je župan Ivan Anušić.Namirnice od kojih se priprema školski obrok dolaze sa, a OPG-ovi koji su se uključili u ovaj projekt dobivaju i dodatnu subvenciju Županije. Uskoro će biti otvoren i, strateški projekt Osječko-baranjske županije koji će lokalnim poljoprivrednicima nuditi mogućnost skladištenja i prerade njihovih proizvoda prije plasmana na tržište, odnosno u školske kuhinje. Time će se skratiti lanac opskrbe, a veći dio domaćih proizvoda ostat će na području županije. Budući RDC će imati i liniju za ekološku proizvodnju, a dugoročni cilj besplatne školske prehrane je da sva prehrana osnovnoškolaca bude s lokalnih OPG-ova i ekološki ispravna.– zaključio je župan Anušić.Osječko-baranjska županija ovim projektom nastoji promijeniti trendu školama. Povratne informacije s terena, kako od lokalnih OPG-ovaca tako i od učenika, govore u prilog tome da je projekt izvrsno prihvaćen te da donosi obostranu korist. Svježe pripremljena hrana temelj je zdravlja, a namirnice koje se poslužuju u školama imaju sljedivost od polja do stola. Inače, u projekt su uključene različite skupine poljoprivrednih gospodarstvenika, pa se tako na meniju mogu naći domaći sirevi, pasterizirano mlijeko i voćni jogurti iz mini-sirana, ali i domaći mesni proizvodi poputkoje proizvođači sami pripremaju i svježe dovoze nekoliko puta tjedno. Ovako organiziran sustav prehrane velika je pomoć i za kućni budžet pa roditelji, osim osiguranog besplatnog obroka, znaju da djeca ujedno jedu zdravu, kvalitetnu i domaću hranu.Osječko-baranjska županija konstantno i kontinuirano unaprjeđuje kvalitetu školskih obroka u nutritivnom i kvalitativnom smislu te potiče lokalna obiteljska poljoprivredna gospodarstva, njihovu proizvodnju domaćih namirnica te sljedivost proizvoda od polja do stola. Uz to provodi i niz drugih projekata usmjerih prema što kvalitetnijem školovanju djece i mladih.