Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za mlađe seniore/ke

Atletskog kluba "Slavonija-Žito" Osijek

14 državnih odličja

4 titule državnih prvaka, 7 titula doprvaka te 3 brončane medalje

Lovro Nedeljković

Ivan Paravac

Mia Wild

Leonarda Patača

Petrom Šešum

Mijom Wild te Melani Bosić

Luka Jakobović

Dominik Spajić, Mislav Škrtić i Franko Salaj

Ivan Vuković

Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

Proteklog je vikenda (3.-4.9.2022. g.) u Zagrebu održano. Atletičarimapripalo je čak, od čegaNajuspješniji pojedinac nedvojbeno je poznati osječki dugoprugaš,. On se, ni nakon prvog dana (3000m, 8:36,06) nije umorio, nego pobjednički niz nastavlja nedjeljnom utrkom na 5000m, kojom također osigurava pobjedu (14:58,16).Titulom državnog prvaka prvaka očekivano se okitio skakač s motkom,, preskočivši 5,12m, kao i jedina dama među prvacima,, u svojoj "najjačoj" disciplini - 100m prepone (14,34). Paravcu je ovaj rezultat odlična najava dobro tempirane forme za Prvenstvo Mediterana koje se, 10 i 11. rujna ove godine, održava u talijanskom gradu Pescari.Trostruka viceprvakinja postala je, a do titula ju dovode troskok (12,18m) skok u dalj (5,60m) te štafeta 4x100m, koju je (u vremenu 48,54) istrčala s, već spomenutom prvakinjomkoja , i u pojedinačnoj utrci na 100m, osvaja srebro (12,10).Niz viceorvaka nastavljakoji, baš kao klupska kolegica Bosić, doprvak postaje na 100m (11,01) i u štafeti 4x100m, gdje također trči prvu izmjenu. Štafetu nastavljajute ciljnom ravninom prolaze u ukupnom vremenu 43,34.Za kraj,, perspektivni mlađeseniorski bacač, kladivo baca 29,39m, što je bilo više nego dovoljno za srebrnu medalju. Još jedan dobar hitac, ovaj put diska, Vukovića još jednom dovodi do postolja, no ovaj se put penje po brončanu medalju (35,24m).Brončani niz zaključuje Bosić i Jakobović, i to utrkom na 200m: ona u vremenu 24,78, a on ciljem prolazi za 22,58.