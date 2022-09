ponedjeljak, 5. rujna

36 tisuća prvašića

Živahni i uzbuđeni

Ministarstvo unutarnjih poslova i hrvatska policija

Poštujte naše znakove

velikih radosti

Aktivnosti policije prije početka školske godine

pregled prometnica i prometne signalizacije

Za vrijeme trajanja akcije

sigurnog sudjelovanja u prometu

nadzor odvijanja prometa

pripadnici prometne jedinice mladeži

Što kažu brojčani pokazatelji od početka akcije – pozitivni pomaci

Osnovni razlozi zašto su djeca ugrožena kategorija sudionika u prometu

Savjeti roditeljima

Savjeti vozačima

Savjeti djeci

Tekst i foot: PU osječko-baranjska

diljem Hrvatske u osnovnoškolske će klupe po prvi puta sjesti oko, a na našim prometnicama započeti svoje samostalno sudjelovanje u prometu!, kako i priliči početku tog važnog razdoblja, pozorno će upijati mnogobrojne novosti koje ih očekuju, što je pravi trenutak za usmjeravanje njihove pažnje i na vrlo bitan faktor sigurnosti u svemu tome, a posebice prometne sigurnosti.Stoga s prvim danima nove školske godine,po 28 puta zaredom (1995. godine) započinju svima poznatu akciju „“, s ciljem učenja mališana i prevencije potencijalnih neželjenih događaja u trenutcima njihovih. Osim podučavanja naših najmanjih, ujedno i najranjivijih sudionika u prometu, akcija se provodi i s ciljem podsjećanja odraslih, prvenstveno vozača i roditelja, o važnosti smirenog i sigurnog sudjelovanja u prometu, te beskompromisnog pridržavanja svih prometnih propisa.Kao dio akcije, policija je već s predstavnicima tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležnim za promet te poduzećima nadležnim za održavanje prometnica obavilau blizini škola, kako bi se na vrijeme uklonili i popravili eventualno uočeni nedostaci. Policijski će službenici, u dogovoru s ravnateljima i djelatnicima škola, u narednom razdoblju posjetiti sve osnove škole i prvašićima održati 20-minutno predavanje na temu propisnog i poželjnog ponašanja djece, kao i onih koji o njima brinu, u prometu na cestama.Osim što će djecu upoznati s temeljnim pravilima, policijski službenici sudjelovat će i na prvom roditeljskom sastanku te roditeljima prenijeti najvažnije poruke o sigurnom sudjelovanju njihove djece u prometu, dok će tijekom čitavog mjeseca rujna, svakoga dana, a posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano operativno-preventivno nadzirati prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola.Temeljna zadaća policijskih službenika, koji će obavljati, a po potrebi i upravljati prometom, je omogućiti siguran prijelaz djece preko kolnika. Uz to će, naravno, policija poduzimati i sve zakonom propisane mjere prema nediscipliniranim vozačima, odnosno prema vozačima koji ne poštuju prednost prolaska pješaka na obilježenom pješačkom prijelazu.Jednako tako, policijski službenici će sankcionirati i sva nepropisno parkirana i zaustavljena vozila u zonama škola, te će u istom razdoblju pojačano kontrolirati i brzinu kretanja vozila na prometnicama u zonama škola i represivno djelovati na vozače koji ne poštuju ograničenja brzine.Već uobičajeno, za trajanja akcije u zonama škola radit će i, a što najviše veseli osnovnoškolce, tamo gdje su oformljene, na obilježenim pješačkim prijelazima radit će i školske prometne jedinice. Zadaća prometnih jedinica je da u vrijeme dolaska i odlaska djece u/iz škole upravljaju prometom pješaka na jednom pješačkom prijelazu u blizini škole, dok će u ostalom vremenu upozoravati vozače na nepropisno parkirana vozila.Budući da se podjednako vodi računa o svim vidovima prometa, policija će samostalno, ali i u suradnji s Inspekcijom cestovnog prometa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, provoditi nadzor autobusa kojima se organizirano prevoze djeca.Primjera radi, 1994. godine u prometu je smrtno stradalo 57 djece, a 2021. desetero, dok ih je 2016. smrtno stradalo dvoje, a 2018. i 2020. po troje. Pomaci su pozitivni, smanjenje broja najtežih stradavanja je smanjeno, no unazad deset godina, u kojem razdoblju ih je smrtno stradalo ukupno 66, djeca više najviše ne stradavaju kao pješaci, kako je bilo prije, već kao putnici u vozilima, i to najčešće u vozilima svojih roditelja ili najbližih osoba, s kojima bi trebala biti i najsigurnija.Kao putnici u vozilima djeca se nepropisno prevoze na prednjim sjedalima, sjede na stražnjim sjedalima nevezana ili se nalaze u neadekvatnim sjedalicama, koje ne zadovoljavaju najosnovnije uvjete sigurnosti. To je problem na koji će se, između ostalog, i dalje usmjeravati preventivno i represivno djelovanje policije, a ističe se i tijekom prvog roditeljskog sastanka u školi, u sklopu akcije „Poštujte naše znakove“.Tijekom prvih osam mjeseci ove godine u prometu je smrtno stradalo petero djece, dok prošle godine u istom razdoblju stradalo njih šestero. Smanjen je broj teško ozlijeđene djece za 3,3%, ali povećan broj lakše ozlijeđene djece i to osam posto.- nižeg su rasta što im onemogućuje dobru preglednost prometne situacije,- vidno polje im je ograničeno,- zbog nižeg rasta teže su uočljivi ostalim sudionicima u prometu, osobito vozačima,- sposobnost točne procjene brzine kojom se kreću vozila, kao i njegove udaljenosti im je smanjena,- nije im u potpunosti razvijena sposobnost usmjeravanja pozornosti na zbivanja u prometu,- zbog zaigranosti, često reagiraju impulzivno,- nemaju još u potpunosti razvijen osjećaj za procjenu opasnosti.- djecu u vozilima prevozite isključivo na propisan način,- nikada, bez obzira koliko se žurili, a u pratnji ste djeteta, ne činite prometne prekršaje,- porazgovarajte s djecom o prometu i ukažite im na potencijalne opasnosti koje im u njemu prijete,- ukažite im na negativne, ali i pozitivne primjere ponašanja u prometu,- vježbajte sigurno prelaženje kolnika,- objasnite im svrhu pješačkog prijelaza i semaforskih uređaja, kao i razloge zbog kojih ih treba koristiti te ulogu prometnog policajca,- ako je vaše dijete prvoškolac, posebnu pozornost posvetite putu u i iz škole,- odaberite najsigurniji put (ne nužno i najkraći) i uvježbavajte s djetetom sigurno kretanje po njemu,- ukažite djetetu na sva opasna mjesta na tom putu,- ispravite dijete u situaciji kada pogriješi, ali i nagradite ako usvoji i primjeni određena prometna pravila,- vlastitim promjerom pokažite djetetu kako se treba ispravno ponašati u prometu,- ne parkirajte nepropisno u zoni škole,- neka djeca u vozilo ulaze i iz njega izlaze na nogostup, a ne na kolnik,- u situacijama kada dočekujete dijete pred školom ili kućom, ne činite to na suprotnoj strani ulice,- ako se vaše dijete kreće u prometu noću ili u uvjetima smanjene vidljivosti, pobrinite se da bude vidljivo, da na sebi ima odjeću i obuću što svjetlijih boja, odnosno kupite mu odjeću, obuću i školsku torbu s ugrađenim reflektirajućim tvarima.- podsjećamo da je u zonama svih osnovnih škola brzina kretanja vozila ograničena na 40 km/h,- ne parkirajte nepropisno u zonama škola,- povećajte pozornost u blizini škola,- vodite računa da djeca ne znaju ili nedovoljno znaju prometne propise,- poštujte znakove policajaca, pripadnika prometnih jedinica mladeži ili školskih prometnih jedinica,- zaustavite vozilo i djeci dajte znak rukom da mogu sigurno preko ceste.- za kretanje koristite samo nogostup,- cestu prelazite samo preko obilježenog pješačkog prijelaza – „zebre“,- na mjestima gdje je semafor, preko ceste prelazite samo na znak zelenog svjetla na semaforu,- obvezno provjerite ima li nailazećih vozila i tek tada stupite na kolnik,- ako vozila neprekidno prolaze, sačekajte da se neko od njih zaustavi i vozač vam rukom pokaže da možete sigurno prijeći cestu.