Tekst: Osijek031.com

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Muškarac iz, osuđen za10-godišnje pokćerke, kažnjen je, a u bizarnom razvoju događaja završio je uu jednom slavonskom gradu, piše 24 sata Dotični je prije nekoliko mjeseci obavljao, poput košenja trave, popravljanja ograde i bojanje sprava za igranje u zabavno-edukativnom parku izgrađenom isključivo za rad s djecom s posebnim potrebama kamo ga je, iako je osuđen za zlostavljanje pokćerke, poslaoOsuđeni pedofil je kažnjen s, što je preinačeno u rad za opće dobro, jer je na ljeto 2018. u kupaonicu sakrio svojkako bikći svoje supruge. Također je nekoliko mjeseci ulazio u njezinu sobu tijekom noći idok je spavala. Djevojčica se jednom probudila i sve ispričala majci, koja je odmah prijavila sve policiji.Muškarac je na sudu sve priznao tvrdeći da. Dobio je 11 mjeseci zatvora za kazneno djelo organiziranog snimanja dječje pornografije i još 11 mjeseci za kazneno djelo bludnih radnji nad djetetom mlađim od 15 godina i zlouporabe obiteljskih odnosa. Te kazne su spojene u jedinstvenu kaznu od 11 mjeseci zatvora, a zatim je to preinačeno u rad za opće dobro. Muškarcu jei da pokćerki prilazi pet godina, ali je dobio pravo na viđanje svoja dva malodobna sina, koja ima sa ženom čiju je kći zlostavljao.Iz udruge su rekli da s Probacijskim uredom surađuju već nekoliko godina i da im je to korisno, jer im šalju ljude dakoji ima 5000 kvadrata. Predsjednik te udruge je kazao da ljudi koje pošalje Probacijski ured ne rade s djecom nego na poslovima održavanja i da oni ne znaju za što su osuđeni, ali da ih nadziru. U ovom slučaju tek kasnije su otkrili za što je muškarac osuđen.”, konstatirao je.Na upit kojim se načelima vode kada odabiru u koje će instituciju poslati okrivljenika na rad iz Probacijskog ureda su rekli da se to određuje temeljeno na “”.Navode da ljude koje šalju u tu udruge rade na fizičkim poslovima. “