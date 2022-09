Radnici iz Slavonije

zaštitni znak

važna karika

Područne službe Osijek

U prvih sedam mjeseci ove godine oko 1100 osoba iz Osječko-baranjske županije zaposlilo se iz evidencije nezaposlenih osoba na sezonskim poslovima na moru. U odnosu na isto razdoblje 2019., bilježi se pad jer su tada iz evidencije Zavoda bile zaposlene 1823 osobe

Ankica Vučković

ne jenjava

kontinentalnog turizma

od Baranje do Iloka

Osim toga, troškovi u sezoni vrlo su visoki; ako im poslodavac ne osigura smještaj, radnici tamo jednostavno ne mogu preživjeti. Naši ljudi iz Slavonije nisu spremni živjeti u kontejnerima ili sličnome, što su im poslodavci na moru namijenili. Konaćno, plaće na našoj obali niže su od onih koje mogu ostvariti u Austriji, Njemačkoj ili Švicarskoj, koje su se otvorile našim radnicima i apsorbirale puno radne snage. Velika je potražnja za ugostiteljskim i turističkim uslugama u tim zemljama nakon pandemije, pa se i radna snaga iz Slavonije mobilizirala više prema tim zemljama nego prema Dalmaciji

Damir Novotny

nema dovoljno

lazak u euro područje i Schengen izjednačit će cijene svih faktora proizvodnje, uključujući i cijene rada u tim zemljama. Tko ne bude mogao platiti za odgovarajuću produktivnost ili kvalitetu radne snage, ostat će bez i nje i morat će je tražiti po Aziji

Tekst i foto: Osijek031.com

godinama su bili “” svake sezone na Jadranu, no tome je, čini se, došao kraj, piše Večernji list Dokazuju to brojke, a koliko su Slavonci biliu turističkim sezonama na našoj obali, svjedoči i to što se, doslovno, “golim okom” može primijetiti kako ih je danas znatno manje.Da je riječ o znatnom padu broja sezonskih radnika s istoka Hrvatske, dovoljno pokazuje i primjer iz statistike Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –. Upravo je to područje i bilo (po)najveći bazen iz kojega se crpila sezonska radna snaga za Jadran.“, kaže, rukovoditeljica u Odjelu za tržište rada osječkog HZZ-a. Brojke su bile još niže protekle dvije sezone, no riječ je o prvim pandemijskim godinama, koje se doista ne može uspoređivati.Iako potražnja, a ni stručnost radnika nije upitna, tri su razloga za nestanak radnika iz Slavonije koji su bili zaštitni znak ljeta na Jadranu.Prvi je jačanje. Porast broja malih OPG-ova, odnosno obiteljskih turističkih smještajnih kapaciteta vidljiv je u cijelom Podunavlju,. U Osječko-baranjskoj županiji postoji sve veća potreba poslodavaca na lokalnom tržištu rada iz djelatnosti ugostiteljstva i turizma. Nezaposlenima je tako dostupna ponuda rada u njihovoj županiji kroz cjelogodišnje zapošljavanje pa je stoga i manje zanimanje za migracije u jadranske hotele.“, kaže ekonomski analitičarSituacija je takva, dodaje Novotny, da višeradnika u ugostiteljstvu ni u Srbiji i BiH. „U“, zaključuje Novotny.