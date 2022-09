četvrtak 1. rujna

tribine Zapad

HNK Šibenik

subotu 3. rujna

polugodišnje ulaznice

od 10 do 18 sati

od 10 do 22 sata

www.ulaznice.hr

30 kuna

40 kuna

50 kuna

80 kuna

250 kuna

10 kuna

Osijek II

Tekst: NK Osijek

Foto: Matej Volarević/Foto-arhiv031

na Ticket pointu kodpočet će prodaja ulaznica za utakmicu protivna rasporedu uu 21.05 sati na stadionu Gradski vrt. Radno vrijeme Ticket pointa, na kojem je i dalje moguće kupiti klupske artikle te se učlaniti u NK Osijek i kupiti, bit će u četvrtak i petaki u subotu. Ulaznice će biti moguće kupiti i online naCijene ulaznica za članove NK Osijek iznoseza tribinu Istok,za tribinu Zapad,za Lože,za Ložu Dumančić iza VIP i Ložu Lukačević, odnosnoza djecu do 15 godina na tribinama Istok i Zapad. Cijene ulaznica za one koji nisu članovi NK Osijek iznose 60 kuna za tribinu Istok, 80 kuna za tribinu Zapad, 100 kuna za Lože, 160 kuna za Ložu Dumančić i 500 kuna za VIP i Ložu Lukačević, odnosno 20 kuna za djecu do 15 godina na tribinama Istok i Zapad.Polugodišnje ulaznice za domaće utakmice NK Osijek bit će moguće kupiti zaključno s utakmicom protiv HNK Šibenik.Za domaće utakmice Osijeka II, koji ove sezone igra u Drugoj NL, ulaznice za utakmice bit će moguće kupiti sat vremena prije početka utakmice na Ticket pointu stadiona Gradski vrt. Vlasnici polugodišnjih ulaznica imaju slobodan ulaz, dok je za sve ostale cijena ulaznica 20 kuna (za djecu do 12 godina 10 kuna).