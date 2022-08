Xiaomi romobil

[Sponzorirani članak]

Za jednog školarca je spreman, a za jošjoš! Tenisice u vrijedonstikoje poklanjapoklon bon odpoklon bon odpoklon bon u vrijednosti, pametni sat - poklon od, školska torba s pernicom u vrijednostiiz Müllera, poklon bonovi, dječja šišanja u, kuglanja za ekipu ui još puno toga... A kako do nagrada?Saiz Portanove, bez obzira na iznos sudjelujte u ovoj vrijednoj nagradnoj igri! Ono što trebate napraviti da biste sudjelovali u nagradnoj igri je sačuvati račun od svake, pa i najmanje kupnje obavljene u Portanovi u periodu trajanja nagradne igre,, jer za svaki račun na Info pultu Portanove dobit ćete kupon s kojim sudjelujete u izvlačenju. Izvlačenje je predviđeno za 24. rujna i to javno, na veseloj BACK TO SCHOOL zabavi na koju će svi biti pozvani.Približava se početak školske godine i ukoliko do sada niste, sada je krajnje vrijeme dasvoje mališane za nove radne pobjede. Vremena do prvog školskog zvona je sve manje, a kako biste sve obavili u što kraćem roku zaputite se prema svojoji pronađite sve što vam treba na jednom mjestu. U trgovinama Portanove pronaći ćete mnoštvo akcija namijenjenih baš za povratak u školu, tako da vas uz odličnu ponudu očekuju i vrlo povoljne cijene. Početak školske godine ne mora biti stres ako se zaputite u Portanovu jer tamo zaista možete pronaći sve na jednom mjestu pa će vaša kupnja proći brzo i lako. I povoljno!Za ljepši početak školske godine ne zaboravite i preuzeti školske rasporede nakoje je, kao i svake godine, Portanova pripremila za sve školarce potpunoA one sportskog duha, ali i sve ostale, obavještavamo da je i ove godine na parkiralištu Portanoveotvoriosportske obuće, opreme i tekstila. Posjetite ih i izaberite nešto za sebe, svoje školarce, vrtićarce... Bogat asortiman poznatih brendova čeka vas po akcijskim cijenama do 18. rujna 2022.I za kraj jednaza sve ljubitelje! Ovaj vikend,u Portanovu stižu desetci kilograma Lego kocaka jer će se održati još jedna kreativna igraonica pod nazivom. Djeca ih vole zbog beskonačnih mogućnosti koje nude i igri koja nema kraja, a roditelji ih vole jer spajaju logiku i kreativnost. Ova radionica razvija dječje vještine, potiče njihovu prirodnu znatiželju i time dovodi do eksplozije kreativnosti, mašte i talenata - a sve to kroz igru u dobroj atmosferi... Vidimo se!