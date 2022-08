Perivoj kralja Tomislava

Počela je 16. po redu Zemlja bez granica – Zemlja Za… Od danas (srijeda, 31. kolovoza) do subote (3. rujna) navečer,bit ćeprostor u kojemu se ostvaruju sve, nebitno koliko djeca imaju godina.Iako neke od radionica kreću već od, službeno otvorenje Zemlje za… počet će u 17,00 sati nastartomod trga to Drvengrada. Pozivaju se svi veliki i mali ljubitelji kotača, bili oni na biciklima, romobilima, rolama, skejtovima ili nešto između, na pridruživanje turneji koju će predvoditiiz Dokkice, sudionike će zabaviti pantomimičara pridružit će se i policajci na biciklima PU osječko-baranjske koji će paziti na sigurnost vozača.Očekuje se kako će u 17,30 sati svi vozači s trga stići će ute se malona pikniku, za što se preporučuje ponijeti svoju dekicu i hranu za piknik.Istovremeno, u 17,30 sati, ljubitelji vožnje biciklom iz Drvengrada će krenuti u Bicikloturneju upoznavanja Osijeka koju će voditi ciklovodič, član. U obilasku Osijeka biciklom mogu sudjelovati samo unaprijed prijavljeni biciklisti.Zabavni program u Drvengradu vodit ćečiji ćeosigurati brojne igre i zanimljive sadržaje za djecu. Baranjski OPGna piknik će dovesti svoje domaće životinje, dok će učiteljice izškole za učenje engleskog jezika raditi facepainting i kroz igru djecu učiti engleski jezik.Posebna atrakcija na pikniku bit ćekoji su u Osijek dopremili članovi. Mali i veliki koji dođu na piknik moći će ući u košaru balona i poletjeti iznad krovova našega grada.Istovremeno, od 17 do 19 sati, u Perivoju kralja Tomislava,odvijat će se prema najavljenom programu. Između ostalog, moći će se kušati tradicionalna ukrajinska kuhinja, uživati u igraonici koju će voditi Dokkica, zabaviti se društvenim igrama i razbijati do mile volje u, rekla je, predsjednica Udruge Breza, organizatora festivala.Program prvoga dana završit će koncertomkoji će nastupiti u 20 sati u Perivoju kralja Tomislava.Festival je organiziran uz potporu, u partnerstvu ste u suradnji s veleposlanstvima nekoliko zemalja, umjetnicima, učiteljima, nastavnicima, profesorima, umirovljenicima, studentima, djecom i mladima.Program i sve festivalske aktivnosti moguće je pratiti na webu ili na Facebook i Instagram profilu Udruge Breza.