Kada je u pitanju Program ruralnog razvoja u Osječko-baranjskoj županiji, koga koriste i institucije i poljoprivrednici, do sada je ugovoreno mnoštvo različitih potpora koje su vrijedne više od 2,77 milijarde kuna, od čega je već isplaćeno više od 2,2 milijarde kuna. Kada govorimo o izravnim plaćanjima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (uglavnom po hektaru) u Županiju je u posljednjih sedam godina plasirano više od 4,6 milijardi kuna, što govori o značaju ove županije za hrvatsku poljoprivredu te o snazi njezinih poljoprivrednika. Veseli me što povećavamo broj mladih poljoprivrednika u cijeloj Hrvatskoj, osobito u Osječko-baranjskoj županiji u kojoj su do sada dodijeljeni i posebni zajmovi za točno 300 korisnika, mladih poljoprivrednika, što je 22 posto ukupne omotnice

Program ruralnog razvoja od 2014. godine jedan je od najuspješnijih europskih strukturnih projekata i investicijski fond. Od 2014. godine u Hrvatskoj je na raspolaganju oko 25 milijardi kuna, ugovoreno je više od 20 milijardi kuna, a više od 18 milijardi kuna je do sada isplaćeno različitim korisnicima za različite programe unapređenja i razvoja poljoprivredne proizvodnje ili revitalizaciju sela u bilo kojem smislu

Sustavi navodnjavanja Dalj i Gat su iznimno značajni i uskoro ih završavamo. Riječ je o dva od 16 sustava u Osječko-baranjskoj županiji u različitim fazama realizacije, od već završenih, u izgradnji ili za koje se priprema projektna dokumentacija. Sustavi navodnjavanja su ključni za opstanak poljoprivrede u Slavoniji i Baranji, pa i cijeloj Hrvatskoj, što se osobito pokazalo ove godine. Naime, suša je nemilosrdna, na mnogim površinama su stradale žitarice, soja, kukuruz i suncokret, na nekima i potpuno, pa vidimo da je budućnost apsolutno u navodnjavanju. Osječko-baranjska županija ima potencijale za navodnjavanje 150.000 hektara, a imamo 135 milijuna kubnih metara vode na raspolaganju kroz akumulacije i rijeke Dunav i Drava te na tomu stoga radimo zajedno s Hrvatskim vodama, Ministarstvom poljoprivrede i Agencijom. Zahvaljujemo im jer su zajedno s nama prepoznali upravo te prioritete, koje i realiziramo kroz ugovore kao što su današnji

Ministrica poljoprivredei ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvojudanas (30. kolovoza 2022. godine) u Osijeku su uručili ugovore ukupne vrijednostio financiranju za tip operacije 4.3.1. „“ za 19 korisnika s područja Osječko-baranjske županije.Riječ je o sredstvima izza razdoblje 2014.-2020., odnosno 2022., a odnose na podrškuza značajne investicije, nabavku stoke, kupnju strojeva i opreme, ekološku proizvodnju. Ugovor o potpori uručen je i, a najveći iznos, ukupno, odobren je Osječko-baranjskoj županiji za gradnjui dogradnju, čiji obuhvat navodnjavanja iznosi više od 1.200 hektara poljoprivrednih površina.- rekla je ministrica Marija Vučković te naglasila da je u Osječko-baranjskoj županiji vidljiv napredak, i to ne samo u poljoprivredi. Najavila je da će uskoro biti raspisani i posebni natječaji za kupnju opreme za navodnjavanje korisnicima javnih sustava koji postoje ili su fazi izgradnje.Ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Antun Vukić istaknuo je da se više odsvih potpora u poljoprivredi isplaćuje u Osječko-baranjskoj županiji, za koju je rekao da je stup hrvatske poljoprivrede. Između ostalog, tako je izgrađeno 16 vrtića, od kojih su neki već otvoreni, zatim vatrogasni domovi, sustavi navodnjavanja, ceste…, kazao je.- rekao je župan Ivan Anušić.Dodao je kako je u Regionalnom distribucijskom centru Osječko-baranjske županije za voće i povrće jučer (29. kolovoza) obavljente uskoro slijedi njegovo otvorenje, a najavio je nove potpore proizvođačima voća i povrća radi povećanja konkurentnosti njihovih proizvoda na tržištu.