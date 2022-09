berbi grožđa

Wine & Bike Tour Erdut

erdutski vinski polutok

Eurovelo biciklističkoj ruti Dunav

od 9. do 10. rujna

Wine & Bike Tour Erdut

[Program]

Petak , 9. rujna 2022.

19.00 – 20.30 sati

Lokacija

Subota , 10. rujna 2022.

10.00 – 12.00 sati

10.00 – 18.00 sati

10.00 – 14.00 sati

Lokacija

20.00 – 21.30 sati

Lokacija

18.00 – 00.00 sati

Lokacija

[klik za uvećanje]

[Sponzorirani članak]

Početkomnastavlja se i berba za trenucima za pamćenje. Drugog vikenda u rujnu, tradicionalno nam stiže omiljena manifestacija, koja od 2014. godine privlači ljubitelje vina i prirode na “”, smješten na najpopularnijoj europskoj. U rujnu se veselimo plodovima uloženog truda i rada, širimo dobar osjećaj i zahvaljujemo se na prilikama koje su nam pružene. Ovim putem pozivamo i vas da pronađete svoje razloge za zadovoljstvo te nam se pridružite u Erdutu na dionizijskoj manifestaciji kojom slavimo vino, umjetnost, ljepotu druženja i zadnje dane ljeta na obalama Dunava.Ovogodišnji program Wine & Bike-a održava se, a posjetitelje već tradicionalno očekuje bogati mozaik sastavljen od dramskog i glazbenog programa, biciklističko – vinske utrke, pjenušavog doručka i dana otvorenih podruma Erdutskog vinogorja.Uživanje umanifestaciji omogućuju Turistička zajednica Općine Erdut, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, Općina Erdut, Udruga vinara i vinogradara Erdut, Osječko - baranjska županija, Interreg Danube i projekt Amazing Amazon of Europe, Kreativna agencija Adverta i Salon pjenušavih vina Zagreb.- Predstava: "Čudo", kazalište MoruzgvaSlobodan ulaz: Društveni dom Erdut, Josipa Krašteka bb (županijska cesta Aljmaš – Erdut)- Wine & Bike biciklističko-vinska utrka: ruta Aljmaš - ErdutNatjecatelji će imati zadatak sakupljanja vinskih butelja na određenim lokacijama uz rutu.Pobjednik utrke bit će sudionik koji je uspio sakupiti i donijeti najveći broj butelja u što kraćem vremenu. Svi sudionici osvajaju sakupljene butelje, dok pobjednik osvaja i dodatnu nagradu.Sudjelovanje je besplatno, uz obveznu online prijavu.Broj sudionika je ograničen.- Dan otvorenih podruma, Vinarije Erdutskog vinogorja- Vinarije Erdutskog vinogorja: Danubio, Brzica, Erdutski vinogradi, Siber, Magistra i Antunović.- Pjenušavi doručak Erdutskog vinogorjaNa pjenušavom doručku Erdutskog vinogorja, pod organizacijskom palicom Salon of Sparkling Wines, vinarije Siber i TZ Osječko baranjske županije, predstavit će se pjenušava vina Erdutskog vinogorja uz domaće slavonske zalogaje. Nakon doručka održat će se erdutski "En primeur", kušanje premijernog vina po izboru pojedine vinarije.Cijena ulaznice je 80,00 kn, uz obveznu online prijavu.: Vinarija Siber, Erdut, cesta Svetog Martina- Koncert: Rambo AmadeusUlaznice u iznosu od 80,00 kuna dostupne su online putem sustava Entrio, te u fizički Barcelona pubu Osijek. Cijena na dan koncerta je 100 kuna i kupuje se na ulazu u koncertni prostor: Erdutski vinogradi d.o.o., Trg Branka Hercega 1, Erdut- DJ ON WINE SESSION @In Da SofaSlobodan ulaz: Erdutski vinogradi d.o.o., Trg Branka Hercega 1, Erdut