Tekst: Osijek031.com

Foto: Screenshot OSTV

Do kraja rujna trebali bi se dovršitina renoviranju i prenamjeni starog austrougarskog vojnog objekta na prostoru remize koji će u skoroj budućnosti svoja vrata otvoriti kao. - izvijestila je Osječka TV Radi se o projektu vrijednom više odkoji je u većinskom iznosu financiran sredstvima, a u idućoj godini Centar bi u sklopu novog projekta trebao biti opremljen teBudući Centar će se prostirati na. Prema riječima, voditeljice projekta, 16 i pol tisuća oko same zgrade hortikulturno će se urediti s preko, a posadit će se i više odU ovoj zelenoj oazi nalazit će se isa svom popratnom opremom, a posebno su zanimljivekoje se pružaju od centra: jedna vodi preko postojećeg prijelaza do Tvrđe, druga ide ispod mosta preko Vodenih vrata te treća, spoj s carskim vratima u Tvrđi, koja će ići iznad ili ispod ceste, o čemu se još razgovara.Tu je iu nadzemnoj garaži na dvije etaže koja će se izgraditi nakon što se remiza sa sadašnje lokacije preseli na Zeleno polje te 10 parkirnih mjesta za turističke autobuse.Unutar samog objekta površine tisuću četvornih metara nalazit će seturističkih zajednica grada i županije, suvenirnica, a poseban dio posvećen je ciklo turistima koji će u Centru moći ostaviti svoje bicikle, popraviti ih ili servisirati, a usput se i otuširati.No, na samo otvaranje vrata Centra morat ćemo se još malo strpjeti jer projektom nije predviđeno njegovo opremanje i uređenje. Ono će se obaviti kroz drugi projekt koji je već pripremljen i trebao bi se realizirati tijekom iduće godine. A dok se to ne dogodi, posjetitelji će već od listopada moći koristiti vanjski prostor Centra koji bi trebao postati polazna točka svih turističkih tura u gradu Osijeku.