Tekst i foto: Osijek031.com

Nakon nekoliko, pred nama je nova promjena vremena koja donosiDanas će prevladavatisa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša, ponegdje pljusak, lokalno i grmljavina, ponajviše u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, te u gorju i na istoku. Dnevna temperatura doZa sutra prognostičari najavljuju djelomice, ponegdje i. Na istoku zemlje, mogući su, a malo kiše može pasti i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura do, a dnevna doKratkoi više sunca očekuje se u srijedu. Prevladavat će pretežno. Bez vjetra jutarnja temperatura do, a dnevna doKišobran će ponovno trebati u četvrtak. Bit će pretežno. Jutarnja temperatura do, a dnevna do. U petak će dan započeti uz, ali će se tijekom poslijepodneva razvedravati. Bez vjetra jutarnja temperatura do, a dnevna do