nedjelju, 28. kolovoza 2022.

Gradski vrt

7. kola SuperSport HNL-a

NK Osijek i HNK Hajduk Split

visokog rizika

Stožera za osiguranje

Ravnateljstva policije

Upute i preporuke:

Obavijest za gledatelje

Posebna regulacija prometa

Obavijest za gostujuće navijače

Prihvat

Na stadionu

Poštivanje Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Ulazak u stadion odbit će se:

Foto i video snimanje javnog okupljanja

Foto: Inja Pavlić/Foto-arhiv031

godine s početkom u 21,05 sati na stadionuu Osijeku, odigrava se nogometna utakmicaizmeđuUtakmica je proglašena utakmicomte će policija, uz koordinativnu uloguutakmica visokog rizika, sukladno Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika i sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14, 70/19), Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 117/03, 71/06, 43/09, 34/11) i Zakonu o javnom okupljanju (NN 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12) poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti.Ulazi u stadion Gradski vrt bit će otvoreni od 19 sati.Pozivaju se gledatelji da do stadiona dođu ranije kako bi se izbjegle prometne gužve i čekanje na ulazima na tribine te da na vrijeme i bez žurbe zauzmu svoja mjesta.Kako bi svi posjetitelji mogli pješice sigurno i na vrijeme doći do stadiona i nakon utakmice se sigurno vratiti kućama, napominjemo da će od 16 do 24 sata za promet vozila biti zatvorena ulica Woodrowa Wilsona.Pozivamo sve posjetitelje da ne parkiraju vozila na prostorima koji nisu predviđeni za parkiranje niti na obližnjim prometnicama kako ne bi dolazilo do zastoja prometa. Ujedno upozoravamo da će vozači nepropisno parkiranih vozila biti sankcionirani.Gostujućim navijačima za dolazak na ulaz na sjevernu tribinu stadiona Gradski vrt preporučuju se slijedeće trase:- Dolasci iz smjera Zagreba i graničnih prijelaza s BIH-Šamac i Svilaj - silaz s autoceste A5 na izlazu Osijek.- Dolasci iz smjera Vukovara - uključenje s Trpinjske ceste na Južnu osječku obilaznicu na spojnici navedenih cesta.Gostujuće navijače prihvatit će policijski službenici na izlazima s autoceste A5 u Osijeku, zbog čega bi bilo poželjno da do izlaza dođu najkasnije do 17,30 sati kako bi bili na vrijeme dopraćeni u organiziranoj koloni do parkirališnog prostora u blizini sjeverne tribine stadiona Gradski vrt.Gostujućim navijačima se preporučuje da za odmor i točenje goriva koriste odmorišta prije punkta predviđenog za prihvat navijača, s obzirom na to da će policijski službenici osiguravati preprate gostujućih navijača od izlaza s autoceste do stadiona ili od spojnice ceste s Južnom osječkom obilaznicom.Organizatori utakmice će ispod tribine „sjever“ postaviti štandove za prodaju bezalkoholnih pića i hrane pa gledatelje podsjećamo da im, ukoliko namjeravaju izaći izvan prostora stadiona tijekom utakmice, neće biti omogućen povratak na tribinu.Na ulazima u stadion zaštitarska služba provodit će sigurnosne provjere.Sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno je:- unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,- unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja,- paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,- maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način s ciljem prikrivanja identiteta,- unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,- pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,- pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,- bacanje predmeta u natjecateljski prostor te- boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora.Sva uočena protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.- posjetiteljima pod utjecajem alkohola,- osobama koje ne posjeduju personaliziranu ulaznicu,- posjetitelju za kojeg se utvrdi da posjeduje zabranjene predmete i- osobama za koje postoji vjerojatnost da će ugroziti sigurnost drugih na utakmici.Policija će na dan odigravanja utakmice, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice audio i video snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu te prilaznim pravcima.Pozivamo posjetitelje i gledatelje da poštuju upute i pravila organizatora te upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu. - izvijestili su iz policije.