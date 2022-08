Hrvatska elektroprivreda

Tekst i foto: Osijek031.com

podnijet ćezahtjev zagrijanja i tople vode, najavili su jučer u HEP-u, piše Jutarnji list Iako će visina promjene krajnjih cijena za kupce biti poznata tek nakon što HERAkoje će podnijeti HEP i donese odluke o novim tarifnim stavkama, jasno je da HEP-Toplinarstvo i druge tvrtke koje opskrbljuju, ne mogu poslovati rentabilno u uvjetima rapidnog rasta cijena plina na svjetskom i domaćem tržištu.U HEP-u napominju da je ove godine u više drugih gradova u Hrvatskoj u kojima ne posluje HEP-Toplinarstvo, zbogulaznih troškova poslovanja, već došlo do osjetnog poskupljenja toplinske energije. Podsjetimo, osim u Zagrebu, HEP-Toplinarstvo osigurava grijanje i toplu vodu i u Osijeku. Procjenjuje se da odtoplinske energije u Hrvatskoj, 80 posto podmiruje svoje potrebe kod HEP-Toplinarstva.Već u 2021., podsjetimo,su na europskom tržištu 170 posto, a ove godine, zbog ruskog napada na Ukrajinu, došlo je do daljnjeg rasta cijena tog energenta od 164 posto prije pojačane potražnje u srpnju i kolovozu, koja je dodatno "pogurnula" cijene plina.Drugi energetski subjekti koji se bavetoplinske energije te koji pokrivaju tržišta na kojem ne radi HEP-Toplinarstvo, očekuju. Očekuje se da ćeponuditi nekoliko mogućnosti, kako bi se čim više ublažio novonastali cjenovni udar, a prijedlog rješenja bit će predstavljen tijekom sljedećih nekoliko tjedana.Vlada je proljetos, pokušavajući preduhitriti rast cijena grijanja zbog inflacije, smanjila stopu PDV-a na isporuku toplinske energije sKada je, pak, riječ o cijeni plina za kućanstva, ona se do kraja ožujka iduće godineZbog Vladina paketa vrijednog, podsjetimo, cijena plina subvencionirana je, pa je od 1. travnja plin za kućanstva poskupio oko 20 posto, umjesto za gotovo 80 posto. Država je odlučila svim kućanstvima direktno plaćatipo kilovat satu, a za male poduzetnike ta subvencija iznosi 15 lipa po kilovat satu.Od 1. travnja ove godine do 31. ožujka 2023. smanjen je i PDV na plin, a trajno za plin i toplinsku energiju na. Dodatno je Vlada ovaj tjedan smanjila PDV na pet posto i za toplinsku energiju, drva za ogrjev, pelete, brikete i sječku.Osim toga, Vlada je ovaj tjedani PDV na dobavu i ugradnju solarnih panela, što bi trebalo poticati građane i poduzetnike da sami proizvode strujuLoše vijesti, naravno, obično dolaze u paketu, pa se tako na jesen očekuje i drastično poskupljenje struje. Cijena struje koju danas plaćaju hrvatska kućanstva deset je puta manja od tržišne, upozorio je jučer premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade te je nagovijestio da to neće biti održivo i da će se morati ići na poskupljenja.Zbog Vladinih mjera struja je od 1. travnja za kućanstva9,4 posto, umjesto 23 posto koliko je trebala biti povećana u tom razdoblju, ali u ovoj situaciji kada je cijena struje na burzi i više od 600 eura po megavatu, izgledno je da će od 1. listopada i građani morati plaćati nešto skuplju struju. Samo je pitanje koliko će Vlada i HEP intervenirati da ublaže to poskupljenje.