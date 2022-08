Ministarstva turizma i sporta

Nacrtu prijedloga Zakona o sportu

Tomislav Družak

Josip Miletić

izmjena i dopuna

Proces traje gotovo godinu i pol dana, a naš je strateški cilj da do 31. prosinca ove godine dovedemo Zakon do usvajanja, tako da bi 1. siječnja 2023. godine stupio na snagu. Zakon ne donosi velike promjene, ali na puno mjesta pojašnjava brojne natuknice iz prethodnog Zakona te omogućava da se Nacionalni program sporta 2019.-2026. u cijelosti počne primjenjivati

I., II. i III. kategorije

24.000 kuna

Novi Zakon o sportu donosi niz novosti, a izmjene su važne jer sport puno znači za Republiku Hrvatsku, a prije svega za mlade kako bi vodili zdrav i kvalitetan život, važan je za sve aktivnosti građana, kako za amaterski, tako i za profesionalni sport. Kroz zakon se predviđa i drugačije financiranje i stipendiranje u sportu te obrazovanje stručnog kadra. Osim toga, županijske sportske zajednice dobit će veću važnost s izravnim priljevom sredstava s nacionalne razine. Zakon podupiremo i uvjereni smo da će do kraja godine biti usvojen

U organizacijiu Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije u Osijeku održana je javna rasprava - savjetovanje oNacrt prijedloga Zakona predstavio je državni tajnik Ministarstva turizma i sporta, a sudionike savjetovanja, predstavnike pet županija istočne Hrvatske, pozdravio je kao domaćin zamjenik župana Osječko-baranjske županijePredstavljajući novi prijedlog zakona, Družak je podsjetio kako je postojeći Zakon o sportu donesen 2006. godine i do sada je imao niz. Ovo savjetovanje posljednje je u nizu, nakon sličnih skupova u Rijeci, Splitu i Zagrebu, a potom će prijedlog zakona ići u redovnu proceduru u Saboru.“, rekao je Družak.Također, uvodi se nacionalna stipendija za sportašekoja će se uplaćivati izravno iz državnog proračuna, a njome će se omogućiti mladim sportašima da lakše prebrode poteškoće s kojima se susreću. Isto tako, na taj će se način pomoći lokalnim zajednicama u financijskom rasterećenju jer će ta sredstva moći preusmjeriti u druge svrhe.Novost je i to da će za sportaše I. kategorije, čiji je godišnji prihod do, država plaćati mirovinske i zdravstvene doprinose.Novim zakonom planirano je i da se jedan dio sredstava iz temeljnih prihoda ostvarenih kroz dobit igara na sreću, preusmjeri za rad lokalnih sportskih zajednica te za nabavu opreme mladih sportaša do 18 godina, zaključio je Družak.“, izjavio je zamjenik župana Josip Miletić.