Bijelo-plave

Maksimiru

nogometaši Osijeka

U srijedu smo u pripremnoj utakmici koristili 22 igrača, ostali koji će biti u konkurenciji za nedjelju utakmicu će odraditi trening. Na raspolaganju nisu Slavko Bralić i Mihret Topčagić, dok su Alen Grgić i Mato Miloš u procesu liječničkih pregleda u svojim eventualno novim klubovima. Dobro smo radili, odigrali utakmicu u srijedu kako bismo pokušali još malo podići samopouzdanje momčadi, pogotovo napadačima da postignu koji gol. U nedjelju nas očekuje suparnik koji je pokazao svoju kvalitetu i u prethodnoj sezoni, pokazuje istu i u ovoj sezoni pa i u Europi. Poštujemo Hajduk, njihovog trenera, njihovu veličinu, ali vjerujemo u sebe i da možemo biti bolji od njih ako zadržimo razinu igre, discipline i agresivnosti koje smo pokazali u prvom poluvremenu u Maksimiru

Nenad Bjelica

Na nivou iz Maksimira 90 minuta

Villarreala

Ako budemo mislili da će nam to biti prednost ili olakšavajuća okolnost sigurno ćemo biti u krivu. Hajduk ima dobar kadar, imali su i na klupi sedam, osam igrača koji su ove sezone bili starteri pa ćemo vidjeti s kojom će momčadi istrčati. Jedna takva utakmica sigurno ostavlja traga na momčadi, ali kao što smo pokazali u zadnje vrijeme ovisimo najviše o sebi, nismo bili kvalitetni i želimo biti bolji nego što smo bili na zadnjim utakmicama. Želimo biti na nivou prvog poluvremena iz Maksimira, ali utakmica traje 90 minuta i moramo 90 minuta zadržati tu koncentraciju i razinu igre koju smo imali. Igrali smo protiv suparnika koji je pokazao svoju kvalitetu i ovaj tjedan, mogli smo se nositi s njima, mogli smo se nositi i s Hajdukom, ali samo kada smo bili na pravoj razini energije, agresivnosti i discipline u igri. Kada je tako možemo očekivati dobru utakmicu i nadati se osvajanju tri boda.

Nejašmić i Žaper

Darko Nejašmić i Mihael Žaper

Nadam se da će barem jedan igrati od početka, možda bi bilo prerizično staviti obojicu. Sad su već desetak dana u treningu s momčadi, utakmica s Dinamom je došla prerano da bi ih se stavilo, dobro su trenirali i nema razloga da ne budu u konkurenciji za momčad

Vjera u pobjedu

Danijel Lončar

Naravno da zbog rezultata atmosfera u svlačionici nije idealna, ali pokušavamo sve da već u nedjelju to promijenimo. Poznajemo Hajduk, to je momčad koja se nije mijenjala od prošle sezone. Možemo igrati s njima, uvijek smo mogli igrati s njima i svi vjerujemo da možemo doći do pobjede koja će nas vratiti tamo gdje i zaslužujemo biti

Prošlosezonska obrana

analizi situacije i traženju rješenja

Očigledno je da nismo u najboljoj formi, ali u dosta utakmica u kojima nismo bili loši rezultat nam je okrenuo leđa i dobivali smo golove za koje iskreno ni sam ne znam kako smo ih dobili. Mislim da samo zajedničkom snagom s navijačima možemo doći do pobjede. Treba nam podrška, kroz 90 minuti moramo živjeti jedni za druge, a onda se nakon utakmice možemo pogledati u oči i reći je li bilo dobro ili ne. Treba dati maksimum, izvući pozitivan rezultat jer njime dolazi sve ostalo. Iz utakmice u utakmicu težimo da budemo bolji, da već protiv Hajduka budemo ona obrana koja je prošle sezone imala najmanje primljenih golova pa će automatski biti lakše i momčadi jer neće imati teret da mora zabiti dva, tri gola već ćemo s jednim moći pobijediti utakmicu. Nadamo se da će to biti već u nedjelju protiv Hajduka i da ćemo nastaviti tim putem

Tekst i foto: NK Osijek

Novo kolo nosi novi derbi za, nakon onoga uu nedjelju od 21.05 sati bit će domaćini Hajduku u 7. kolu SuperSport HNL-a., rekao jeSplićani u Osijek dolaze nakon europske utakmice u kojoj su se, ispadanju unatoč, pokazali u dobrom svjetlu protivDobra vijest za stratega Bijelo-plavih svakako je podatak da se u konkurenciji za mjesta u veznom redu vraćaju, zaključio je Bjelica.Iz kuta svlačionice svoja razmišljanja o utakmici prenio je, rekao je branič Bijelo-plavih.Lončar je objektivan, a posebno je apostrofirao jedan detalj kao ključ povratka Bijelo-plavih tamo gdje im je mjesto., zaključio je Danijel Lončar.