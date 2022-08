obnove

tramvajskoj infrastrukturi

od 5. rujna

Radićevu ulicu

od Europske avenije do tržnice

Reisnerovu od kružnog toka na Đakovštini do Športske dvorane Zrinjevac

niskopodnih tramvaja

30

novi autobusi.

Idući tjedan odlazimo u Poljsku na kontrolni pregled, i do sredine rujna, trebalo bi doći prvih 15 autobusa, a ostali stižu do kraja mjeseca. Što se tiče autobusne linije do Bilja općina će napraviti analizu potreba, a zajedno ćemo napraviti model po kojem će svi biti zadovoljni

Dejan Rusmirović

poskupjeti

rade izračuni

6 milijuna kuna

Struja nam je s 1,5 milijuna kuna otišla na 5,5. Do sada nismo ukinuli ni jednu liniju i u novom voznom redu ćemo paziti da nitko ne bude oštećen, no i mi ćemo morati naći načina da uštedimo tamo gdje je to moguće.

Nakonsjevernog kolosjeka tramvajske pruge u Strossmayerovoj u Osijeku, od Trga Ante Starčevića do crkva Svetog Roka, obnavlja se i južni dio.Radovi naproširit će sei ute u. Nakon toga slijedi i nabava, ukupno njih, no za početak uz stići će ih 10 sredstvima iz fonda Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Dolaze i”, rekao je direktor osječkog GPP-aNa pitanje hoće livozne karte direktor Rusmirović je odgovorio kako se još uvijek, no da će povećanje biti nužno, oprimjerivši to iznosom koji se troši za pogonska goriva.U samo 8 mjeseci potrošeno je, a to je iznos koji je podmirivao gotovo cijelu prošlu godinu.”, poručio je Rusmirović u programu Radio Osijeka.