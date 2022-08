Akvarela

U hladu mog bonsaija

drugačiji zvuk sastava

a cappella izričaj

kazooa, gitare i harmonike

Davora Solanovića

Andrej Pezić

Davor Solanović

snena skica

Oljom

Night club Cadillac Osijek, Kinematografi Osijek i Marijana Bošnjak, Lea Walz, Dora Bogdanović

Davor Solanović

Olja Dešić

Akvarel

Andrej Pezić

Olja Dešić Studio Maraton; Ante Akrap Hard Work studio

Zoran Švigir Studio „SISMIS“

Phantography

Croatia Records 2022.

Akvarel:

Ozana Tomić (sopran)

Tea Žagar (sopran)

Marina Soldo (alt)

Marina Hlupić (alt)

Davor Solanović (tenor)

Alan Marinić (bas)

Vanja Hrvoje Dražić (beat box, vokalne perkusije)

Tomislav Jambrešić (tonski majstor)

Foto: Phantography

Novi autorski singl osječkog" donosi neštokoji je svoj poznatiobogatio zvucimaza što je uzzaslužan iIako je bonsai drvce koje raste u posudi i za njegov uzgoj je osim vrtlarskog umijeća potreban i talent te strpljenje i ljubav, kao i u životu ni to ponekad nije dovoljno. Ah, ta ljubav!Prekidi veza često su traumatični. Barem za jednu stranu. Naš protagonist teško podnosi kraj, dosta pije, pomalo ludi i zamišlja da su njih dvoje još uvijek zajedno u hladu poklonjenog bonsaija. Prijatelji ga prihvaćaju onakvog kakvim si umišlja da je. Preslab je hlad bonsaija da održi iluziju da je sve kao prije, sve je to ništa, samo sav njegov život- pojašnjava autor teksta i glazbePrije nekoliko godina bila je to još samo Davorova. Godinama kasnije, a pogotovo kad smo ju „upoznali“ i si svim dolje navedenim dragim ljudima, postala je java.Veliko hvala:te svim dragim statistima koji su uljepšali ovu priču.Glazba i tekst:Aranžman:Izvođač:Autor melodije harmonike:Glazbeni producent:Mastering:Režija i produkcija:Izdavač: