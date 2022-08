kraj ljeta

početak jeseni

ljubitelje mode

Portanovu

novih kolekcija

školarca

drugačijim kombinacijama

izazovnim vremenima

čarobno

bez obzira na iznos

nagradnoj igri

Xiaomi električni romobil

80

Snipes, Buzz

ShoeBeDo

Optika Anda

T-Centra

Müllera

Sinsay-a, Interspara, s.Olivera, Cicibana

Simple frizerskom salonu

GBowlingu

sačuvati račun

od 23. kolovoza do 23. rujna

školske rasporede

subotu 27. kolovoza 2022.

humanitarnih akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Gradskog društva Crvenog križa Osijek i Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek

[Sponzorirani članak]

Temperature navještaju- a upravo to razdoblje idealno je za. Poigravanje odjevnim predmetima iz različitih kolekcija, novi modni trendovi i hrabre kombinacije ono su što jedva čekamo gledati... Zato, uputite se u, svoju ljetnu kombinaciju začinite komadom izi zasjajte!A svi oni koji imaju, ovih dana razmišljaju o nekim sasvim. Roditelji dobro znaju koliko je pripreme potrebno kako bi početak školske godine prošao u savršenom redu, pogotovo u ovim. Od knjiga i bilježnica, nove odjeće i obuće pa sve do sitnica koje su svakom školarcu potrebne. Ima neštou tim novim počecima, mirisu novih knjiga i odabiru nove odjeće, stoga smo i mi prošetali Portanovom kako bi saznali što se nudi. A ono što vam možemo poručiti je – početak školske godine ne mora biti stres ako se zaputite u Portanovu jer tamo zaista možete pronaći sve na jednom mjestu pa će vaša kupnja proći brzo i lako. I povoljno!Osim toga, sa svakim računom iz Portanove,, možete sudjelovati ukoja donosi hrpu nagrada! Prva nagrada je, a preostalihsu nagrade koje su pripremile trgovine ovog trgovačkog centra. Osim ovog cool električnog romobila, nema koga neće razveseliti i ostatak nagrada… Tenisice u vrijedonsti 750 kn koje poklanjapoklon bon od 500 kn,poklon bon od 500 kn,poklon bon u vrijednosti 800 kn, pametni sat - poklon od, školska torba s pernicom u vrijednosti 700 kn iz, poklon bonovi dm-a,, dječja šišanja u, kuglanja za ekipu ui još puno toga...Ono što vi trebate napraviti da biste sudjelovali u nagradnoj igri jeod svake, pa i najmanje kupnje obavljene u Portanovi u periodu trajanja nagradne igre,, jer za svaki račun na Info pultu Portanove dobit ćete kupon s kojim sudjelujete u izvlačenju.Za ljepši početak školske godine ne zaboravite i preuzetina Info pultu Portanove koje je, kao i svake godine, Portanova pripremila za sve školarce potpuno besplatno., u Portanovi se organizira još jedna u nizu. Djelatnici, u suradnji s Portanovom, čekaju vas od 17 do 20 sati na prizemlju Portanove.