Premda nam polako izmiče iz ruku,. Kao prigodnu završnicuu gradu na Dravi koji je obilježio sezonu, Osijek je dočekao posljednju ovogodišnju. Omiljeni ljetni gradski party ovog se mjeseca održava ui to na već poznatim lokacijama poput Promenade, glavnog trga Ante Starčevića i Trga slobode, a ovoga puta biti će u znaku plesa i žive glazbe.Osječke ljetne noći u organizaciji Grada Osijeka i Turističke zajednice grada Osijeka već tradicionalno posljednje subote lipnja, srpnja i kolovoza oživljavaju ulice, trgove, prolaze i riječnu šetnicu Osijeka večernjim plesom, glazbenim zvucima, lokalnim mirisima i okusima te zabavnom atmosferom prigodnom za različite uzraste.- Šetalište kardinala Franje Šepera,[Prigodna prodaja lokalnih obrtnika i vinski kutak uz glazbeni nastup Dore Vestić & Josipa Horvata]Osječka ljetna noć obogatiti će Promenadu ponudom lokalnih obrtnika, ali i ponudom osječkih vinara. Šetnju i razgledavanje uljepšat će živa glazba za koju će se pobrinuti glazbeni duo Dora Vestić & Josip Horvat u periodu od 20:30 do 22:30 sati.- Trg slobode,[Interaktivni nastup i radionica Osječkog puhačkog orkestra]Trg Slobode, već tradicionalna dječja domena, odjekivat će limenom glazbom Osječkog puhačkog orkestra s repertoarom prilagođenim za naše najmlađe posjetitelje. No, ne radi se o klasičnom koncertu – u pitanju je interaktivni nastup koji je ujedno i radionica za djecu koja bi željela upoznati, zasvirati, nacrtati ili obojati puhačke instrumente te tako probuditi u sebi malene glazbenike i glazbenice.Prolaz Franje Krežme[Pjevačko društvo Zrinski, Vesela grupa]Za ljubitelje tradicionalnog zvuka pobrinuti će se Pjevačko i glazbeno društvo Zrinski iz Osijeka koje će svojim glasom uljepšati šetnju našim građanima i posjetiteljima.Trg dr. Ante Starčevića[Plesni spektakl uz najbolje plesače Hrvatske]Priuštite si nezaboravnu večer vrhunskog plesa i žive glazbe uz osječki Plesni studio Shine, Športsko plesnu udrugu Feniks, Plesni klub Petrinia iz Petrinje i mladog pjevača Marina Bulića. Plesna večer započeti će uz nastup Junior grupe plesnog studija Shine s isječkom iz predstave USKE ULICE iz plesnog kreativnog kampa, nakon kojih će slijediti plesna škola i nastup Športsko plesne udruge Feniks. U narednih 2 sata, Osječane i posjetitelje oduševit će najbolji plesači Hrvatske u latino-američkim i standardnim plesovima Plesnog kluba Petrinia iz Petrinje, skupina Stage Control. Plesne izvedbe izmjenjivati će se sa glazbenim nastupom mladog osječkog pjevača Marina Bulića. Nakon vrhunskih nastupa 4 para, posjetitelji će i sami moći naučiti plesati uz vrhunske plesače Hrvatske.