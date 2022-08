od ponedjeljka do petka

Hrvatske elektroprivrede

Osijek

od 8:00 do 10:00 sati

od 8:30 do 12:00 sati

Čepin

od 8:30 do 12:00 sati

od 13:00 do 15:00 sati

Tenja

od 13:00 do 15:00 sati

Josipovac

od 10:30 do 12:30 sati

Napomena

Svakog dana,, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudiisključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez, kakva će biti, popis događanja za taj dan..: U unutrašnjosti promjenjivo, mjestimice uz malo kiše, no bit će i sunčanih razdoblja. Jutarnja temperatura do 19°C, a dnevna do 26°C.Izobavještavaju građane da su za danas planirani radovi:- Lipička 1-7, 2-16, Kninska 6-24 obje strane, Gospićka 2-26, 1-21, Drniška 3-9, 2-10, Ćelijska 2-40, 1-11- Šandora Petefija 155-177, Kopačevska 2-6a- Kralja Zvonimira 233-279- Osječka 167- josipa kozarca 14, 1-3 nep, 9, 13, 23-25 nep, osječka 190- Dalmatinska 2, 4/g, 4/h, 1, 1/a, 3-7 nep, 7/a, 9/a, 13/a, Josipa Kozarca 2, 1, 1/a, 3/a, 3/b, 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 5/f, 5/g, 7/a, 9-13 nep, 13/b, 15-19 nep, 23, Nova Dalmacija 2-8 par, 12-32 par, 32/a, 34-44 par, 48, 60, 1-21 nep, 21/a, 23-27 nep,27/a,27/b, 27/c, 27/d, 27/f, 29-37 nep, 41, 41/a, 43-47 nep, Ulica Grgura Ninskog 20-36 par, Ulica Ljudevita Posavskog 2-10 par, 10/a, 12-16 par, 1, 1/a, 3-17 nep, Ulica Marka Marulića 2-18 par, 18/b, 20-36 par, 1-17 nep, 17/a, 17/b, 17/c, 17/e, 17/f,19-35nep: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.