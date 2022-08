sezonska sniženja

Portanovu

najnoviji komadi

ack to School komadi

nove školske godine

80 nagrada

Vrati se u školu sa stilom, dovezi se Xiaomi romobilom

utorka, 23. kolovoza

Vrati se u školu sa stilom, dovezi se Xiaomi romobilom

[Sponzorirani članak]

Iako su i dalje u tijeku, upolako stižu i nove jesenske kolekcije. Stigli suaktualnih trendova, kao i fantastični B... Stoga posjetite Portanovu, bacite pogled na bogatu ponudu i sami odlučite hoćete li prvi ugrabiti najnovije komade ili za nove kolekcije pričekati prvo zahlađenje.A što je bilo daleko – opasno se približilo! Početakje za dva tjedna, a to i trgovci jako dobro znaju i već sada su izložili bogati asortiman za školu, od odjeće i obuće do školskog pribora, pa ako imate školarca ili vrtićarca, bacite pogled na bogatu ponudu za povratak u školske klupe.A ono što će sve vas posjetitelje ovog shopping centra veseliti je da od sutra sa svakom kupovinom u Portanovi imate priliku osvojiti jednu od čakkoje su spremne za dobitnike nagradne igre „“.Znači, odkupovali za sebe ili za svoga klinca ili klincezu... sa svakim račun koji napravite – spustite se do Info pulta i preuzmite kupon za sudjelovanje u ovoj vrijednoj nagradnoj igri! Iako službenog naziva „“ namjenjena je i školarcima, ali i svim ostalim kupcima ovog trgovačkog centra. Vrijedi svaki račun, bez obzira na iznos, iz bilo kojeg trgovačkog, uslužnog ili ugostiteljskog objekta u Portanovi... i sa baš svakim možete sudjelovati u ovoj nagradnoj igri i postati dobitnik neke od ČAK 80 VRIJEDNIH NAGRADA! Električni romobil marke Xiaomi je glavna nagrada, a poklon bonovi i proizvodi trgovina ovog trgovačkog centra čine preostalih 79 nagrada.Vidimo se u Portanovi!