Jučer oko 17 sati Drava kod Osijeka je „“ povijesni minimum iz 2003. godine – minusnakon što je izmjereno rekordnih -, izvještava Radio Osijek To je potvrdio generalni direktor Hrvatskih vodagostujući u središnjem Dnevniku HTV-a izjavivši kako su, što se tiče niskih vodostaja,. "", rekao je tom prigodom Đuroković.Đuroković jei kako je ovo doba kada su. „", kaže Đuroković.Idućih dana najavljuju se oborine, no to, prema Đurokovićevim riječima,situaciju sa sušom i niskim vodostajem. "", pojašnjava generalni direktor Hrvatskih voda dodavši kako su za rast Drave potrebne kiše i jači pritoci u njezinom donjem toku.Niski vodostaj Drave već neko vrijeme predstavljaju– kruzeri već tjednima s Dunava ne ulaze u Dravu, a u teretnom prometu brodovi koji uplovljavaju u Osijek moraju se rasteretiti. Kapetan Lučke kapetanije Osijek Dragan Mijić ističe kako su posebne preporuke na snazi i za vlasnike malih brodica. „”, upozorava Mijić.