Nogometaši Osijeka

21.05 sati

Dinama

Malenice, Nejašmića, Žapera i Caktaša

Škorić

Mile je osjetio zatezanje u zadnjoj loži, ovaj tjedan je trenirao smanjenim intenzitetom i uoči utakmice ćemo vidjeti hoće li biti u stanju pomoći momčadi. Dobro smo trenirali ovaj tjedan, vjerujemo da smo se dobro pripremili za ovu utakmicu i vjerujemo da će s pozitivnim rezultatom ona biti prekretnica sezone

Nenad Bjelica

Ispraviti loše stvari

nitko se ne zavarava

Dinamu i kolegi Čačiću prije svega treba čestitati na rezultatima koje ostvaruju. Jako je teško procijeniti s kojom će momčadi nastupiti protiv nas budući da idući tjedan imaju važnu europski utakmicu, njihov trener dosta rotira momčad, pa s te strane priprema za utakmicu nije baš lagana što se tiče pojedinih imena ili igrača, ali znamo sustav u kojem su igrali, za to smo se pripremali. Vidjet ćemo u kakvom je stanju Dinamo, ali kako smo govorili vrlo je važno naše stanje, u zadnjoj utakmici protiv Varaždina smo imali dobrih stvari, isto tako i loših na kojima smo radili i vjerujem da ćemo već sada u nedjelju pokazati da smo u boljoj formi

Nastavio gdje sam stao

Dion Drena Beljo

Osjećam se jako dobro, spremno… Tek sada sam sto posto nakon ozljede koju sam imao i naravno da očekujem dobru utakmicu kako mene tako i cijele momčadi. Drago mi je da sam nastavio gdje sam stao, rekao sam i prije sezone da mi je cilj nadmašiti prošlu. Vodim se tim ciljem, osjećam se dobro, uživam na terenu i to je to. Nismo trenutno u nekoj rezultatski dobroj situaciji, ali vjerujem da ćemo to popraviti i da se s idućom utakmicom možemo podignuti

Biti na sto posto

Dinamo je sigurno ponajbolja momčad u HNL-u, ali ako smo mi na sto posto možemo parirati svakome. Ne znamo u kojem će sastavu istrčati na travnjak, ali to je Dinamo i tkogod igrao sigurno će biti dobri. Ako mi budemo na sto posto vjerujem da možemo izvući bodove iz te utakmice

Dion Drena Beljo

u nedjelju odgostuju kodu 6. kolu SuperSport HNL-a u novoj utrci za prvenstvene bodove. Pripremu za gostovanje u Maksimiru remete ozljede, upitan je i kapetan, ali razlog za optimizam daje način na koji je momčad reagirala poslije remija s Varaždinom., rekao je, šef stručnog stožera Bijelo-plavih.U Gradskom vrtuda će Modrima misli odvratiti posljednja kvalifikacijska utakmica za Ligu prvaka koja ih očekuje u utorak., istaknuo je Bjelica.Iz kuta svlačionice utakmicu je najavio prvi klupski strijelac, rekao je napadač Bijelo-plavih.Beljo je već osjetio kako je to postići pogodak u Maksimiru gdje je prošle sezone već bio strijelac za Istru 1961., zaključio je