na mladima svijet ostaje

Branimira Hackenbergera

Odjela za biologiju osječkog Sveučilišta

postavio stolicu

Utjecaj društvenih mreža, objest, nepostojanje realnog sustava vrijednosti, upropašten obrazovni sustav, sve to skupa zajedno ili nešto sasvim drugo!? Više ne znam! No, pogledajte što mi se dogodilo, ili bolje rečeno što se moglo dogoditi, u Osijeku u Stepinčevoj ulici oko 21 sat u ponedjeljak, 15.08.2022., čvrsto vjerujem kao posljedica svega navedenog.



U svakom, slučaju molim sve da podijele ovaj video zapis. Možda netko prepozna lika i neka onda obavijesti njegove roditelje o tome što im dijete čini. Je li po srijedi Tik-Tok izazov ili nešto slično, nije važno. No, ovo dijete treba hitno odgojni tretman . Osim što ugrožava svoje zdravlje i život, ugrožava i sudbinu vozača i tko zna što još!

Kažu da, no te iste mlade (de)generacije svakim nam danom daju povoda za razmišljanje je li mudro ostaviti svijet u njihovim rukama.Dobar primjer je preksinoćnje iskustvo, profesora s, koji je na svom Facebook profilu podijelio video koji je snimio fiksnom kamerom (tzv. Dashcam, koja bilježi sve što se događa tijekom vožnje) u Stepiničevoj ulici u ponedjeljak navečer.Naime, mladić jena sred ulice te ležerno sjedio tipkajući po mobitelu. Hackenberger je srećom bio priseban pa je, uočivši mladićevu siluetu, usporio i na vrijeme zaustavio vozilo, nakon čega se momak ustao, 'ladno pokupio stolicu i otišao.”, zaključuje profesor.