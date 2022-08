Zoran Đuroković

Tekst i foto: Osijek031.com

Generalni direktor Hrvatskih vodau izjavi za RTL televiziju upozorio je narijekama zbog dugotrajne suše, koja je vodostaje približila povijesnim minimumima, piše Glas Slavonije Vodostaji rijeka diljem Hrvatske ovih su dana, no najteže je u Osijeku gdje je Drava samoiznad rekordno niskog vodostaja. No, osim ograničenja plovidbe, ozbiljnijih problema još uvijek, izjavio je Đuroković dodavši kako u Hrvatskoj, "".Đuroković ne očekuje da će se u Hrvatskoj zbog niskih vodostaja dogoditi nešto alarmantno, unatoč prognozi novih toplinskih valova s praktično neznatnim količinama oborina. "", zaključio je direktor Hrvatskih voda., voditelj Centra obrane od poplava Sektora "B" u Osijeku rekao je kako je u ponedjeljak vodostaj Drave kod Osijeka iznosio, a u nedjelju čak, što znači da je u Osijeku ipak porastao za sedam centimetara. I kada to usporedimo s rekordno niskihiz rujna 2003., znači da smo u ponedjeljak ipak imaliod najnižeg zabilježenog vodostaja. Nađ dodaje kako smo ovih dana stalno 5 ili 10 centimetara gore ili dolje, blizu rekordnih minimuma, ali se vodostaj još nigdje nije izjednačio s tim razinama.Prema njegovim riječima, lokalne slavonske, pa i hrvatske kiše nemaju nikakav presudan utjecaj na vodostaj Drave i Dunava. "“, rekao je.Nađ u bliskoj budućnosti, znači, u narednih pet do deset dana, ne vidi neki ozbiljan porast vodostaja. U njihovu poslovnom sektoru, kaže, ova situacija nije neki problem. "", kaže Nađ.