Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Jučer, 16. kolovoza, na područjuu nadzoru prometa policijski službenici su evidentiraliosobnog automobila i biciklistu koji su upravljali s nedozvoljenom koncentracijom alkohola u krvi.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je oko 21,45 sati, u, kada su policijski službenici u nadzoru prometa zaustaviliiz Zmajevca. Evidentirana mu je koncentracija odalkohola u krvi te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola.U 20,30 sati u, policijski službenici su u nadzoru prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljaoiz Vladislavaca u vrijeme dok mu je rješenjem određeno da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole na rok od dvije godine zbog prikupljenih 9 negativnih bodova. Evidentirana mu je koncentracija odalkohola u krvi, zbog čega je uhićen i privremeno mu je oduzeto vozilo do donošenja odluke o prekršaju.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 35.000,00 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda. - izvijestili su iz policije.