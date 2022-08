Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Osijek, Prelog, Koprivnica i Mali Lošinj

50 posto odvojeno prikupljenog otpada

85 gradova

najnapredniji

67,4 posto

55,4 posto

51,9 posto

50,3 posto

velikih gradova

rijetkih gradova

zgrađenom kompostanom

šest frakcija otpada

Reciklirajte u papučama

mini reciklažno dvorište

Unikom

EU projekata

izgradnja građevina za gospodarenje otpadom

modernizaciji voznog parka

Grad Osijek

Tekst i foto: Osijek031.com

Prema službenim podacimajedina su četiri grada u Hrvatskoj koji su u prošloj godini premašili stopu odčime su zadovoljili EU norme, donosi u svojoj analizi portal gradonacelnik.hr Veću stopu u odnosu na prošlu godinu ostvarilo je. Prelog je i dalje– prošle godine ostvarili su stopu ododvojeno prikupljenog otpada, Koprivnica je na, Osijek na, a Mali Lošinj naOsijek je prvi odu Hrvatskoj s postotkom odvojenog prikupljanja otpada višim od odličnih 51,9 posto, što je 20 posto više od Zagreba, 38 posto više od Rijeke, te 35,2 posto više od Splita.Osijek je ujedno jedan odu RH s i, a uspostavljenim sustavom prikupljanja u 2021. sakupljeno je čak 8450 tona biootpada.Zgradama u kolektivnom stanovanju u Osijeku omogućeno je odvojeno sakupljanje(papir, plastika, staklo, metal, biootpad i miješani komunalni otpad) sustavom od vrata do vrata, što predstavlja najviši standard u odvojenom sakupljanju otpada.U zgradama sa 100 i više stanova proveden je projekt ‘‘‘‘, u kojem je stanarima na svakom katu zgrade omogućeno odlaganje papira i plastike, a u zajedničkim prostorijama za odlaganje otpada uspostavljeno jegdje mogu odložiti metal, staklo, tekstil, baterije, lijekove i biootpad.je do sada realizirao petkojima je nabavljena oprema za sakupljanje i obradu otpada. Nabavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje biootpada i plastike, strojevi za obradu biootpada (prevrtač, sito, utovarni stroj), drobilica za građevinski i glomazni otad. U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavljena su vozila za odvojeno sakupljanje otpada: dvije dvokomorne preše za baliranje otpada, 25.000 spremnika za papir i 31.000 spremnika za plastiku i biootpad.Veliku ulogu u ostvarenju ovih značajnih rezultata ima: kompostane, reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, četiri reciklažna dvorišta, a pripremljena je i dokumentacija za izgradnju građevine za obradu glomaznog otpada. Modernom tehnologijom obrade biootpada na kompostani zaokružen je cijeli ciklus kružnog gospodarenja otpadom – od biootpada do prvoklasnog prirodnog organsko gnojiva, odnosno komposta.Kontinuirano se radi na, nabavljena su specijalna vozila koja su opremljena sustavom za identifikaciju podizanja i kontrole spremnika što omogućuje naplatu odvoza komunalnog otpada po volumenu i broju pražnjenja spremnika.Dostizanju postignutih ciljeva značajno je doprinijela i dugogodišnja sustavna edukacija svih društvenih skupina, kao i izgradnja ekološko-edukacijskog centra u sklopu reciklažnog dvorišta.Potrebno je naglasiti i kako zbog ostvarenih rezultata u 2021. godinineće platiti poticajnu naknadu već će se predviđena proračunska sredstva moći uložiti u daljnje unapređenje gospodarenje otpada u gradu Osijeku.Za postizanje još boljih rezultata planira se daljnji rad na razvoju sustava gospodarenja otpadom kroz izgradnju sortirnice, objekta za obradu glomaznog otpada, centra ponovne oporabe i edukacijskog centra.