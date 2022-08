od 12. do 15. kolovoza

Policijske uprave osječko-baranjske

15 vozača osobnih automobila, biciklistu i vozača električnog romobila

298 prekršaja

Zmajevca i Batine

36-godišnji biciklist

2,40 promila

od 15 do 21 sati

106 prekršaja

Crkvene ulice i Ulice Zeleno Polje

31-godišnjak

neprilagođene brzine

1,96 promila

Popovac

prometna nesreća

26-godišnjak

neprilagođene brzine

0,59 promila

Trnave i Dragotina

prometna nesreća

27-godišnjak

neprilagođene brzine

2,82 promila

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

U vremenu, na područjuu nadzoru prometa policijski službenici evidentirali sukoji su upravljali s nedozvoljenom koncentracijom alkohola u krvi.U navedenom vremenu osim alkohola evidentirano je jošod kojih 180 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 27 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 17 nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 1 upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 1 upravljanje neregistriranim vozilom i 72 ostala prekršaja.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je u subotu, 13. kolovoza oko 20 sati, između, kada je u nadzoru prometa zaustavljeniz Batine. Evidentirana mu je koncentracija odalkohola u krvi te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola.Dana 12. kolovoza u vremenuna području Policijske uprave osječko-baranjske provedene su pojačane mjere usmjerene na utvrđivanje prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila. Ukupno je utvrđenood kojih 100 prekoračenje brzine kretanja vozila, 1 vožnja pod utjecajem alkohola, 3 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 1 nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom i 1 ostali prekršaj.U nedjelju, 14. kolovoza oko 14 sati u Osijeku, na raskrižju, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila,iz Osijeka zbogsletio je s kolnika. Evidentirana mu je koncentracija odalkohola u krvi te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 42.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 12 negativnih prekršajnih bodova.Također, 14. kolovoza, oko 13 sati, u blizini mjesta, dogodila seu kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Vozač osobnog automobilaje zbogsletio s kolnika te napustio mjesto prometne nesreće. Nakon pronalaska evidentirana mu je koncentracija odalkohola u krvi. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 28.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 9 negativnih prekršajnih bodova.Jučer, 15. kolovoza oko 17,30 sati, između, dogodila seu kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Vozač osobnog automobilaje zbogsletio s kolnika. Evidentirana mu je koncentracija odalkohola u krvi. Vozač je u zadnje tri godine jednom pravomoćno kažnjen za upravljanje pod utjecajem alkohola i jednom za upravljanje pod zabranom te mu je privremeno oduzeto vozilo s kojim je upravljao do donošenja odluke o prekršaju. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 23.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova. - izvijestili su iz policije.