Nenad Bjelica

Varaždinom

Preteško zabijamo, a prelako primamo. To je takva faza iz koje možemo izaći samo radom, strpljenjem i zajedništvom. Ne mogu nikome ništa prigovoriti iako smo prvih pola sata evidentno bili u grču, nije to bilo tako kvalitetno kako znamo igrati, ali vidjelo se u nekim fazama utakmica da kada momčad dođe do trunke samopouzdanja može igrati bolji nogomet. Na žalost nismo uspjeli privesti kraju utakmicu i pobijediti, ali idemo dalje i pokušati radom i strpljenjem doći do prve iduće pobjede

Rezultat realan

dobru priliku

Dion Drena Beljo

Rezultat je na kraju realan iako moram reći da smo i mi i Varaždin imali još nekih prilika. Iz dva opasna udarca dobili smo dva gola u trenucima kada smo kontrolirali utakmicu, a na žalost tako ne možeš pobijediti. U fazi smo iz koje možemo izaći samo s puno zajedništva, strpljenja i rada.

Vjerovati da možemo

Igoru Postonjskom

teške ozljede

Vjerovat ćemo da možemo napraviti nešto, u svakoj utakmici su u igri tri boda. Treba vjerovati da to možemo ostvariti, pripremit ćemo se da odigramo kvalitetnu utakmicu i pokušamo doći do bodova

, šef stručnog stožera, bio je jasan u analizi remija (2:2) s, rekao je Bjelica.Mogli su Osječani do pobjede u samoj završnici,na glavi je imao, ali njegov je pokušaj odsjeo na gredi.Šef Bijelo-plavih poželio kapetanu Varaždinašto brži povratak odi najavio da će s početkom novog tjedna momčad prebaciti fokus na prvi od derbija koji slijede, onaj s Dinamom., zaključio je Nenad Bjelica.