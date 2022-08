Nogometaši Osijeka

Od ponedjeljka se pripremamo za utakmicu, odigrali smo i jedan pripremni ogled u kojem smo dali priliku 20-ak igrača. Neki su trenirali smanjenim intenzitetom kao što su Fiolić, Kleinheisler, Leovac i Lovrić koji do četvrtka nisu bili u treningu s momčadi za razliku od Cheberka, Žapera i Nejašmića koji cijeli tjedan treniraju individualno i nisu bili u nogometnom treningu s momčadi. Svi ostali su bili vrlo vrijedni, zabili smo nešto golova, igračima se samopouzdanje diže kroz golove, a u nedjelju protiv Varaždina ćemo vidjeti što nam je donio ovaj tjedan

Nenad Bjelica

Pronaći najspremnije

Đakovo Croatije

nove opcije

Imao sam do srijede jedan plan, u srijedu su se dvojica, trojica nametnuli i u ovoj situaciji koja ni za koga nije lagana moram tražiti najspremnije za ono što nas čeka u nedjelju. Kako budemo istrčali to će biti moje uvjerenje da su to najspremniji i oni koji mogu pobijediti utakmicu. Već u ponedjeljak su mi neki pokazali dobru energiju, kroz trening vidiš tko u ovom trenutku hoće, a tko je malo blokiran i kome je teže nositi se s ovim pritiskom. Tražim lavove, one koji će u ovoj kompliciranoj situaciji preuzeti odgovornost na terenu i tko je spreman boriti se 90 minuta.

Posložiti kockice u glavi

Mlada i poletna momčad, brza, dobro posložena s odličnim trenerom. Stvarno u osvježenje za HNL, ne samo zbog rezultata već i zbog igre koju pokazuju i na tome im moramo čestitati. U svim utakmicama su pokazali visoku kvalitetu, očekujemo momčad koja će doći igrati neopterećeno i tako ostvariti pozitivan rezultat. Mi gledamo sebe, ukoliko posložimo ove kockice u glavi koje su u ovom trenutku malo pobrkane onda se možemo nadati pobjedi. Kroz trening, razgovore i podizanje atmosfere unutar momčadi možemo doći do prave energije s kojom možemo pobijediti Varaždin u nedjelju

Pozitivan rezultat

Vedran Jugović

Sigurno da bi ozračje bilo puno bolje da smo u pozitivnom nizu, ali to je sastavni dio nogometa. Moramo što prije izaći iz ove krize iz koje se izlazi samo pozitivnim rezultatom. Pokušavali smo i pričom i na razne druge načine, ali mislim da će nas najbrže vratiti pozitivan rezultat a čvrsto vjerujem da ćemo ga ostvariti već u idućoj utakmici protiv Varaždina

Iskusna momčad

Šokirao nas je europski poraz, sigurno nas je uzdrmao, ali na put na kojem smo bili možemo se vratiti samo pozitivnim rezultatima. Dvije godine smo bili nošeni tim valom pozitive i dobrih rezultata, to je uz trening jedini put. S druge strane, kada uđeš u negativan niz samopouzdanje se naruši, igrači osjećaju dodatni pritisak, ali imamo momčad koja već ima dovoljno iskustva da bismo trebali pronaći izlaz iz ove situacije i prije svega svaki pojedinačno preuzeti odgovornost na sebe. Kada to napravimo mislim da će već od nedjelje stvari krenuti na bolje

