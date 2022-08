Muška juniorska i seniorska hrvatska gimnastička reprezentacija

završnih priprema

od 15. do 21. kolovoza

Münchenu

Vladimir Mađarević

Hrvatskog gimnastičkog saveza

Spremni smo, idemo u najjačem sastavu juniorske i seniorske reprezentacije. Ženski dio reprezentacije je već tamo, djevojke su sa svojim trenerima stigle 7 dana prije nas. Cure su svoju zadnju pripremnu fazu odradile upravo kod nas u Osijeku u Sokol Centru. Mi smo isto u fazi završnih priprema, mušku seniorsku reprezentaciju čine Filip Ude, Robert Seligman, Tin Srbić i Aurel Benović i Mateo Žugec i juniori u sastavu Teo Bartolec, Vito Nušak i Marko Kenđel. Čini mi se da smo svi dobro pripremljeni, imali smo i kontroli trening protekli vikend u Lučkom gdje se održalo 5. kolo CRO GYM LIGE te kontrolni trening za Svjetski kup u Parizu koji je na jesen

Roberta Seligmana i Aurela Benovića

Aurel je napravio svoju cijelu vježbu što mu daje izuzetno važnu psihološku mirnoću za nastup u Münchenu. Robert se pripremao u Osijeku te je u fazi završnih priprema, a uspio je i uglavnom vratiti cijelu svoju vježbu na konju s hvataljkama s kojom se natjecao prethodnih godina, što je jako dobro – Robert ima 36 godina, imao je i dužu pauzu, ali je svejedno najavio na DOBRO World Cupu u Osijeku ovog lipnja gdje je uzeo zlatnu medalju da uz malo sportske sreće možemo očekivati i od njega dobre rezultate u Münchenu

Sokol Centru

ukrajinska juniorska i seniorska reprezentacija

To je u neku ruku i pomoglo Seligmanu i Benoviću u vidu prisustva svojevrsne „konkurencije“ na treningu jer na taj način svi zajedno možemo ostvariti bolje rezultate. Ukrajinci će najvjerojatnije ostati i nakon Europskog prvenstva čak postoji i dogovor da ostanu u Osijeku do kraja listopada i ovdje se pripremali za predstojeće Svjetsko prvenstvo koje je u Liverpoolu

Irina Nadyuk

Jako su nas toplo prihvatili ovdje u Osijeku te nam je svima jako lijepo. Sa svim uvjetima smo izuzetno zadovoljni, od hostela u kojem spavamo do dvorane gdje treniramo koja je čak i iznad naših očekivanja. Što se tiče Europskog prvenstva, ovdje nam je cijela juniorska reprezentacija i tri člana seniorske reprezentacije. Ne bismo davali za sada nikakve prognoze, ali namjera i želja su nam da svi natjecatelji daju svoj maksimum

Benović i Seligman u još jednom pohodu na europski tron

Aurel Benović

Nakon osvojene zlatne medalje na DOBRO World Cupu u Osijeku i visoke ocijene 14,733 mogu reći da sam zadovoljan kako sam nastavio s pripremama. Treninzi su teški, ali ulazim u formu te imam kondicije i svakodnevno odrađujem svoju vježbu odlično i zadovoljan sam s njom. Na Europskom prvenstvu očekujem ulazak u finale te borbu za medalju. Veseli me trenirati s ukrajinskom reprezentacijom, mogu reći da mi je jako drago što napokon mogu trenirati sa većim brojem odličnih gimnastičara jer u Osijeku, osim Roberta, za sada nemam nikoga kvalitete slične mojoj za trenirati. To mi stvara odličnu atmosferu na treningu i posebno sam sretan što imam nekoga kao što je Ilija Kovtun, inače treći višebojac svijeta, i što mogu s njim svakodnevno raditi jer mi je to dodatna motivacija

Robert Seligman

Što se tiče Europskog prvenstva, mogu reći da se jako veselim polasku - nakon pobjede na Prvenstvu Hrvatske zatim i pobjede na Svjetskom kupu u našem Osijeku, nastavio sam pojačano trenirati što je rezultiralo time da sam uspio pojačati ocjenu. U Osijeku mi je startna ocjena bila 5.4, ali sada je to 5.7, što sam vidio da je na svim drugim međunarodnim natjecanjima konkurentno, tako da na Europskom prvenstvu očekujem optimalnu vježbu temeljenu na onome što radim na treninzima te mislim da će to bit dovoljno za ulazak u finale , a onda u finalu je sve otvoreno. Kao i uvijek, dati ću sve od sebe, u dobroj sam formi i nemam nekih većih problema osim kroničnih bolova u zglobovima i ramenima, ali to je normalno pri izlaganju tijela naporima vrhunskog sporta. Što se tiče Ukrajinaca, mislim da je uvijek dobro trenirati sa gimnastičarima koji su jako dobri te je atmosfera u dvorani uvijek bolja kada je puno gimnastičara

