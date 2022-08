veliki broj hodočasnika, pješaka, vozača motornih vozila i biciklista

Aljmaša

Hodočasnicima koji će se pješice uputiti u svetišta sljedeće upute mogu pomoći kod povećavanja sigurnosti u prometu na cesti te izbjegavanja neželjenih posljedica:

Hodočasnicima vozačima bicikala i osobnih prijevoznih sredstava sljedeće upute mogu pomoći kod povećavanja sigurnosti u prometu na cesti te izbjegavanja neželjenih posljedica:

U cilju povećanja svoje, a i sigurnosti hodočasnika, vozačima savjetujemo:

Dana 14. kolovoza i na blagdan Velike gospe, 15. kolovoza, očekuje sekoji će se kretati od Osijeka u smjeruPozivamo sve hodočasnike da poštuju prometne propise i dostojanstveno hodočaste.- krećite se lijevom stranom ceste da možete na vrijeme uočiti vozila koja vam dolaze u susret- ako se krećete u skupini, krećite se jedan iza drugoga- obavezno odjenite reflektirajuće prsluke kada se krećete izvan naselja ili nosite druga svjetleća sredstva (baterijske lampe, reflektirajuće ruksake ili torbe, floruscentnu odjeću i slično)- ponesite dovoljnu količinu tekućine te udobnu obuću i odjeću- ako vidite vozača ili pješaka koji svojim ponašanjem ugrožava druge sudionike u prometu, odmah nazovite policiju, kako bi se na vrijeme spriječile neželjene posljedice- krećite se biciklističkim stazama ili biciklističkim trakama gdje ih ima. Ukoliko one ne postoje vozači bicikala se kreću kolnikom, dok se vozači osobnih prijevoznih sredstava kreću površinama namijenjenim za kretanje pješaka pod uvjetom da vode računa o sigurnosti sudionika koji se kreću tom površinom, odnosno brzinom hoda do 5 km/h. Ukoliko ne postoji ni pješačka staza kolnikom se mogu kretati dionicama županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta na kojima je brzina kretanja ograničena na 50 km/h ili manje i gdje je to dopušteno postavljenim prometnim znakom, krećući se što bliže desnom rubu kolnika- ako se vozači bicikala i osobnih prijevoznih sredstava kreću u skupini, dužni su se kretati jedan iza drugog, bez obzira kreću li se biciklističkom stazom, biciklističkom trakom, pješačkom stazom ili kolnikom- vozači bicikla i osobnog prijevoznog sredstva koji sudjeluju u prometu dužni su noću uvijek, kao i danju u slučaju smanjenje vidljivosti nositi reflektirajuće prsluke, reflektirajuću odjeću ili drugu reflektirajuću oznaku, te obavezno imati upaljena svjetla- vozači bicikala mlađi od 16 godina za vrijeme vožnje na cesti i vozači osobnog prijevoznog sredstva, dužni su za vrijeme vožnje koristiti zaštitnu kacigubiciklom i osobnim prijevoznim sredstvom u prometu smije upravljati osoba koje je navršila 14 godina- prilagodite brzinu kretanja uvjetima na cesti i velikoj gustoći prometa, da ne biste zaslijepili hodočasnike koji vam dolaze u susret, koristite se kratkim svjetlima,- nailaskom na skupinu hodočasnika usporite vozilo,- pridržavajte se znakova i uputa policijskih službenika,- ukoliko se dogodi prometna nesreća s manjom materijalnom štetom, uklonite vozila s kolnika, popunite Europsko izvješće o nezgodi ili na drugi način izmijenite podatke s ostalim sudionicima. - izvijestili su iz policije