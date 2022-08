nova promjena vremena

pad temperature

sunčano vrijeme

26°C

oblačno vrijeme

do 20°C

24°C

Promjenjivo oblačno

20°C

25°C

toplije i više sunca

Tekst i foto: Osijek031.com

Pred nama jekoja donosi. Danas će prevladavati djelomice. Bez vjetra dnevna temperatura doZa sutra prognostičari najavljuju. Uz slab do umjeren zapadni vjetar jutarnja temperatura, a dnevna doSlično vrijeme očekuje nas i u nedjelju.iz malo kiše u večernjim satima. Puhat će slab do umjeren zapadni vjetar. Jutarnja temperatura do, a dnevna doOd ponedjeljka ponovno