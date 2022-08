peludi ambrozije

dosta niska

sušno razdoblje

konstantom porastu

Ivan Damjanović

Trenutačno na području grada Osijeka imamo oko 15 zrnaca peludi ambrozije po kubnom metru. Sve koncentracije iznad 30 smatraju se visokim koje izazivaju respiratorne smetnje kod gotovo svih osoba koje su alergične. Ove umjerene koncentracije koje trenutačno imamo predstavljaju problem za otprilike 50% alergičara, poručio je Damjanović najavivši kako se najveće vrijednosti tradicionalno očekuju krajem kolovoza i početkom rujna. Tada bi čak situacija mogla biti i nepovoljnija nego što je bila u istom razdoblju prethodnih godina i to prvenstveno zbog suše koja ambroziji odgovara. Tako da možemo očekivati više koncentracije odnosno više dana s visokim koncentracijama nego što smo to imali prijašnjih godina. Stoga je preporuka građanima da prate alergijski semafor i peludni kalendar na stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije kako bi se mogli na vrijeme pripremiti na razdoblja s visokim i izrazito visokim koncentracijama peludi ambrozije u zraku

obvezu uklanjanja

5000 kuna

1000

1500 kuna

Službu komunalnog redarstva

Iako je koncentracijajoš uvijek, s obzirom nakoje nam je još uvijek aktualno, očekuje se kako će, kako se kolovoz bude bližio svom kraju, vrijednosti biti uKako je u programu Radio Osijeka izjavio biologiz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije posljednja mjerenja su pokazala kako su koncentracije ambrozije zasad umjerene.".Građani također imaju i zakonskuambrozije sa svojih parcela, a za sve one koji u Osijeku ne održavaju svoje površine predviđene su i novčane kazne. Za pravne osobe to je, za fizičke, a za obrtnike. S druge strane, ako netko uoči parcelu gdje nitko ne živi, a korova ondje ima, može to dojaviti una broj 229-125. Komunalni redar izići će na teren i vidjeti tko je u obvezi uklanjanja ambrozije, a ako je u pitanju javna površina, uklonit će je Unikom.