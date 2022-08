uništila obiteljsku kuću

Primili smo dojavu u 18:20 sati da u u Fruškogorskoj ulici u Osijeku gori kuća. Prema informacijama našeg Operativno komunikacijskog centra, požar je ugašen u 19:10 sati. Kuća je u potpunosti izgorjela. Nema ozlijeđenih osoba

Edita Roterbauer

Foto: JVP Osijek Tekst: Radio Osijek Foto: JVP Osijek

Vatra je sinoć potpunou Fruškogorskoj ulici, unatočvatrogasaca. Iako su stigli brzo nakon dojave, požar se do njihovog dolaska već proširio i na krov kuće.Kako doznajemo od očevidaca, u trenutku izbijanja požara u kući su bile dvije osobe, no, srećom, uspjele su na vrijeme izići na ulicu i spasiti se.”, potvrdila je medijima, glasnogovornica Policijske uprave osječko-baranjske.Na mjesto događaja vrlo su brzo stiglas većim brojem vatrogasaca. Po njihovom dolasku ubrzo je isključena i struja u toj i okolnim ulicama u Retfali. Vatrogasci su vatru gasili, a gašenje je olakšavala činjenica što se pred kućom u kojoj je izbio požar nalazi. Za sada opširnijih službenih informacija i izvještaja o intervenciji u Fruškogorskoj nema, ali sve su pratili građani s pristojne udaljenosti, te su i snimali tijek akcije. Tako se moglo vidjeti da su se vatrogasci popeli i na kuću u izgradnji, koja se nalazi pored kuće u plamenu, što im je omogućilo da požar gase i s gornje strane.Što je uzrok požara utvrdit će očevid, no on će se moći provesti tek nakon što se požar potpuno ugasi, a požarište bude pristupačno.