Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Kolovoz je tradicionalno, osim mjeseca, i mjesec još jednog– nabavke školskih udžbenika i svih ostalih materijala, izvještava Osječka televizija Država i ove godinenabavke udžbenika za sve osnovnoškolce, te će knjige djecu dočekati na školskim klupama, dok će roditelji morati kupitikoje će morati sami platiti. A sve će to ove godine biti složenije, jer knjige su skuplje za, i to zato što je na globalnom tržištu sU ovakvim okolnostima većina roditelja, ili troškove kupnje raspoređuju na kolovoz i rujan. I dok velik broj roditelja obilazi knjižare po gradu uspoređujući cijene u potrazi za, to nema mnogo smisla. Naime, cijene udžbenika i radnih bilježnica propisuje, odnosno izdavači koji su za svoje cijene dobili odobrenje ministarstva, i one bi trebale biti jedinstvene za cijelu Hrvatsku tako da se oko toga roditelji ne moraju brinuti.A ne moraju se brinuti ni za svoju narudžbu jer su knjige počele stizati, a modela kupnje ima nekoliko. Tako roditelji, primjerice, mogu doći u knjižaru, kažu u koju školu im dijete ide, djelatnici to provjere na web stranici škole,udžbenika i pogledaju što im treba. Oni koji žele knjige kupiti umogu ih kupiti odmah, a oni koji to žele ostaviti za poslije godišnjih odmora mogu se predbilježiti.Postoji još jedna opcija, a to je prekopokušati pronaći nešto polovno, pa tek ono što ne mogu pronaći kupuju u knjižari.Inače, iz Vlade su poručili kako je za ovogodišnju nabavku udžbenika osigurano dodatnihiz državnog proračuna. Podsjetimo, plan je bio iz proračuna izdvojiti, međutim zbog globalnog stanja na tržištu poskupjela je proizvodnja udžbenika i njihova cijena pa je na Vladi odlučeno da se iznos koji isplaćuje iz proračuna povećava na ukupnihSve gore navedeno, naravno, vrijedi za srednjoškolce, dok će troškove udžbenika za osnovnoškolce snositi država te će djecu dočekati na školskim klupama.Pa ipak, Vlada je krajem srpnja donijela i uredbu po kojoja i pojedini srednjoškolci od iduće školske godine imaju pravo na. To se odnosi na učenike čijim je članovima kućanstva priznato pravo na. Navedeno pravo ne bi ostvarivali učenici koji imaju pravo na obvezne udžbenike po nekoj drugoj osnovi, odnosno učenici koji ostvaruju pravo na puni novčani iznos za nabavku te učenici koji ponavljaju razred.Po drugoj uredbi, učenici osnovne škole čijim je članovima kućanstva priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu te učenici osnovnih škola kojima su članovi kućanstva osobe koje su korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji imaju pravo i na