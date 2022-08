Policijske uprave osječko baranjske

20 vozača osobnih automobila, 3 biciklista, vozača teretnog automobila i vozača električnog romobila

187 prekršaja

Đakovu

45-godišnjak

2,65 promila alkohola u krvi

Ulici Martina Divalta

23-godišnjak

1,33 promila

Našicama

47-godišnjak

1,34 promila

Višnjevcu

54-godišnjak

2,20 promila

Jelisavcu

40-godišnjak

1,84 promila

Dalju

prometna nesreća

30-godišnjak

2,59 promila

Đakovu

23-godišnjak

1,58 promila

Ulici Kneza Trpimira

23-godišnjeg

1,19 promila

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

Tijekom vikenda, na područjuu nadzoru prometa policijski službenici evidentirali sukoji su upravljali s nedozvoljenom koncentracijom alkohola u krvi.Osim alkohola evidentirano je jošod kojih je bilo 111 prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, 27 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, tri prekršaja nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, dva prekršaja upravljanja neregistriranim vozilom, tri prekršaja upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, jedan vozač upravljao je vozilom za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja i 40 ostalih prekršaja.Najveća koncentracija alkohola utvrđena je jučer oko 00,45 sati u, kada su policijski službenici zaustavili osobni automobil kojim je upravljao. Evidentirana mu je koncentracija od. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjeni prekršaj predviđena mu je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.U subotu, oko 21,50 sati, u Osijeku, u, u nadzoru prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljaoiz Osijeka. Vozaču je evidentirana koncentracija odalkohola u krvi. Smješten je u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjeni prekršaj predviđena mu je maksimalna novčana kazna u iznosu do 15.000,00 kuna, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i četiri negativna prekršajna boda.Oko 23,10 sati, u, u nadzoru prometa policajci su zaustavili osobni automobil kojim je upravljaoiz Zagreba. Evidentirana mu je koncentracija odalkohola u krvi. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjeni prekršaj predviđena mu je maksimalna novčana kazna u iznosu do 15.000,00 kuna, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i četiri negativna prekršajna boda.Jučer, 7. kolovoza, oko 02,20 sati, u, policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljaoiz Osijeka. Evidentirana mu je koncentracija odalkohola u krvi. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjeni prekršaj predviđena mu je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.Oko 03,10 sati, u, u nadzoru prometa policajci su zaustavili osobni automobil kojim je upravljaoiz Donjeg Miholjca. Izmjerena mu je koncentracija odalkohola u krvi. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjeni prekršaj predviđena mu je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.Oko 03,50 sati, u, dogodila ses materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila,iz Dalja, zbog neprilagođene brzine kretanja vozilom je sletio s kolnika. Izmjerena mu je koncentracija odalkohola u krvi. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena mu je maksimalna novčana kazna u iznosu do 22.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.Oko 04,50 sati, u, policijski službenici su u nadzoru prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljaoiz Đakova. Izmjerena mu je koncentracija odalkohola u krvi. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjeni prekršaj predviđena mu je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.Oko 01,35 sati, u Osijeku, u, u nadzoru prometa policajci su zaustavilivozača električnog romobila. Evidentirana mu je koncentracija odalkohola u krvi. Za počinjeni prekršaj predviđena mu je novčana kazna u iznosu od 500,00 kuna. - izvijestili su iz policije.