kriminalističkim istraživanjem

18-godišnjakinja

tri kaznena djela

nakit

2.000,00 kuna

obiteljsku kuću

7.600,00 kuna

obiteljsku kuću

90.000,00 kuna

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Provedenimutvrđena je osnovana sumnja da jepočinila„Teška krađa“.Naime, u vremenu od 29. srpnja do 3. kolovoza, u Osijeku, 18-godišnjakinja je provalila u stan te ukrala, čime je 51-godišnjakinja oštećena za okoU vremenu od 30. do 31. srpnja, u Osijeku, 18-godišnjakinja je provalila ui ukrala nakit i novac, čime je 35-godišnja vlasnica oštećena za okoTakođer, u vremenu od 4. do 5. prosinca prošle godine, u Osijeku, 18-godišnjakinja je provalila ui ukrala više raznog nakita, čime je 57-godišnjak oštećen za okoPolicija podnosi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku. - izvijestili su iz policije.