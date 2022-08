Općina Bilje

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

na svojim je mrežnim stranicama postavilao tome postoji li i koliko je među mještanima Biljaza ponovnim uspostavljanjem autobusne linije izmeđuPodsjetimo, ta je općina ranije većs gradom linijom osječkogkoja je prometovala, no prije izvjesnog vremena je. U međuvremenu jeprešao na druge načine komutiranja, od automobila do sve prisutnijih bicikala, nedavno je u potpunosti obnovljena i biciklistička staza od Osijeka do Bilja, pa je pitanje povezanosti autobusima palo u drugi plan.No, ponovno uspostavljanje ove linije aktualiziralo se jer, kako kaže načelnik Bilja, interesa među mještanima općine ima, a koliko je taj interespokazat će se preko ankete.Zanimanje su do sada pokazali i predstavnicikao gradske tvrtke, no najveći problem bit će, očekivano,. U Općini su svjesni da je najveće pitanjete linije za GPP, dovoljan broj putnika, a spremni su i sami sudjelovati u sufinanciranju u određenom dijelu koji ne bi predstavljao opterećenje za općinski proračun.Za sada se pregovara o ponovnom uvođenju autobusne linije do Bilja, no nije isključeno da se ona produži i na okolna mjesta (...), ukoliko bi postojao dovoljan interes samih mještana, ali i Osječana koji svake godine u velikom broju posjećuju Kopački rit.Obzirom da uvođenje linije u dobrom dijelu ovisi o potrebama mještana, iz Općine pozivaju mještane da se odazovu anketi u što većem broju kako bi se dobili što vjerodostojniji podaci koliko je uistinu njihovo zanimanje za ponovnim uvođenjem autobusne linije s Osijekom.