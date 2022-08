Osjeèka televizija - Vijesti, 4.8.2022.

U mjesecu ožujku započela je realizacija više od 267 milijuna kuna vrijednog projekta modernizacije 9 i pol kilometara tramvajske pruge u gradu Osijeku. U prvoj fazi rekonstruirana je pruga s obje strane Strossmayerove ulice, na dionici od turbo rotora na ulazu u Višnjevac pa do raskrižja sa Svilajskom. Gradilište je potom otvoreno na potezu od Rokove ulice do Trga Ante Starčevića, a sjeverna strana trebala bi biti dovršena do 16. kolovoza nakon čega će se radovi preseliti na južnu stranu Strossmayerove na istoj dionici, uz istovjetnu regulaciju prometa. No, usporedno s tim, otvorit će se radovi i na pruzi u Županijskoj i Radićevoj ulici pa iz GPP-a građane pozivaju na strpljenje, kao i do sada. U zadnjoj fazi na red će doći Radićeva na potezu od Bartola Kašića do Reisnerove, kompletna Europska avenija te Strossmayerova na potezu od Rokove do Kanižlićeve. Dodajmo kako ovih dana GPP kreće u projekt nabave 10 niskopodnih tramvaja vrijednih 150 milijuna kuna koliko je osigurano Nacionalnim planom otpornosti i oporavka.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:- ulaganja u Industrijskoj četvrti- Danci u Osijeku