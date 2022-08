Nogometaši Osijeka

Aldo Drosina

Istre 1961

tri boda

Nakon nedjeljne utakmice igračima smo dali dva slobodna dana da razbistre glavu nakon tjedna koji nam je bio dosta težak. Vidjet ćemo koji će igrači biti na raspolaganju budući da, u odnosu na zadnju utakmicu, sigurno neće biti Nejašmića i Kleinheislera. Out je i Leovac, upitni su Fiolić, Žaper i Mierez, ali bez obzira na to mislim da ćemo na terenu imati dobru i kvalitetnu momčad koja je spremna suprotstaviti se suparniku i pobijediti ga

Nenad Bjelica

Podignuti samopouzdanje

Istra 1961 se ekipira, ima dosta novih igrača, u prve tri utakmice su mijenjali sustav i igrali na različite načine. Vidjet ćemo kako će nam se suprotstaviti, ali u ovom trenutku najvažnije je da podignemo samopouzdanje naših igrača i da se mi podignemo u svemu. I prethodne utakmice su pokazale da nije važno tko je s druge strane, već kakvi smo mi. Jer mi u prethodnim utakmicama nismo bili na potrebnoj razini i zbog toga smo polučili slabe rezultate. Fokusirat ćemo se na nas, svaki igrač pojedinačno na sebe, ja kao trener na sebe… Ukoliko budemo spremni preuzeti odgovornost svaki u svom dijelu kog radi onda ćemo doći i do kvalitetnog rezultata.

Podrška igračima

najbolji lijek

Nema nekog pravila kako se izlazi iz ovakve situacije. Ono što možemo je raditi bolje i kvalitetnije, svaki preuzeti odgovornost za ono što radi na terenu. Naravno da nas je jako uzdrmalo ispadanje protiv kazahstanske momčadi i zbog toga smo svi razočarani, ali moramo dati potporu našim igračima, u dvije godine su postigli jako lijepe rezultate, navijači su uživali borbu za prvaka u koju je prvi put u povijesti bio uključen i Osijek i zbog toga naši igrači zaslužuju respekt. Mi ćemo im ga dati, želimo ih podići, dovesti na razinu na kojoj su bili kada su najbolje igrali. Treba puno pozitivnih vibracija, pozitivne energije i razgovora, samo tako se može doći do pozitivnog rezultata.

Mladi će dobivati prilike

Kleinheislera, Nejašmića i Leovca

Ognjen Bakić

Bakić, Janjić, Barišić i Beljo su naši mladi igrači koji su kroz pripreme pokazali da mogu biti dio momčadi koja će igrati ove sezone. U ovoj situaciji kada je pritisak velik igramo i na iskustvo igrača, teško je mladog igrača gurnuti kada treba vaditi kestenje u vatru i očekivati da on bude taj. S tim nemamo problema i vjerojatno će ove sezone mladi igrači dobiti puno više prilike nego što je to bilo u prethodnoj sezoni. Bakić je na zadnjoj utakmici pokazao da se na njega može računati, pokazao je to i Janjić, dok za Barišića i Belju to znamo i u njima imamo četiri vrlo kvalitetna nogometaša koji će sigurno dobivati puno prilike.

Pogledali smo se u oči

Ivica Ivušić

Sigurno da je težak tjedan iza nas, ali skupili smo glave, razgovarali među sobom, svi se pogledali u oči i rekli da moramo dati puno više za ovaj klub na treninzima i na utakmicama. Imamo dovoljno iskusnih igrača da bismo znali kako izaći iz ove situacije i siguran sam da ćemo već ovaj vikend okrenuti stvari na pozitivu

Tekst i foto: NK Osijek

u subotu od 21 sat na stadionugostuju kodu utakmici u kojoj će tražiti povratak na pobjednički kolosijek ikoja će uvelike pomoći povratku poljuljanog samopouzdanja igrača., rekao je u uvodu najave utakmiceU pripremi utakmice analizirala se Istra 1961, ali je šef stručnog stožera Bijelo-plavih posebno podvukao da je ključno kako će izgledati njegova momčad.Pobjeda bi bilaza osječke rane, iako baš nitko ne dvoji da će u Istri 1961 imati kvalitetnog suparnika.Zbog izostanakakao opcije nameću se neki mladi igrači, posebnokoji konkurira za mjesto u veznom redu.Razmišljanje svlačionice uoči gostovanja u Puli ponudio je, vratar Bijelo-plavih koji je na Aldu Drosini proveo dio svoje karijere., zaključio je Ivušić.