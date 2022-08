Policijske uprave osječko-baranjske

42 vozača

devet vozača

22 sata

34–godišnjak

2,92 promila

20.000,00 kuna

42–godišnjaka

1,96 promila

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

Tijekom vikenda, na područjupolicijski službenici su u nadzoru prometa evidentiraliosobnog automobila ibicikla koji su bili pod utjecajem alkohola.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je u petak, oko, u Osijeku, kada je u nadzoru prometa zaustavljen vozač osobnog automobila. Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija odalkohola u krvi te je nakon liječničkog pregleda zadržan u bolnici zbog velike koncentracije alkohola u krvi. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U subotu, 30. srpnja, oko 19 sati, policijski službenici su u nadzoru prometa zaustavili vozača bicikla. Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija odalkohola u krvi te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. - izvijestili su iz policije.